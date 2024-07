Il lusso del tempo per sé: la tendenza dell’ora d’oro nel mondo del benessere

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

La ricerca di relax quotidiano tra le persone più facoltose sta diventando sempre più diffusa, portando ad una nuova tendenza nel campo dei servizi wellness: l’ora d’oro. Questo momento dedicato interamente a sé stessi, oltre a essere ambito dagli uomini d’affari e dalle persone benestanti, si sta trasformando in un elemento essenziale per migliorare la qualità della vita e raggiungere obiettivi personali e professionali.

Ritagliarsi un’ora al giorno per se stessi: una pratica in crescita

Da New York a Milano, le persone più ricche del mondo stanno abbracciando la cosiddetta pausa di 60 minuti, conosciuta anche come ‘power hour’, come una strategia fondamentale per affrontare al meglio le sfide quotidiane. Tuttavia, trovare spazio per questa ora libera nel caos della routine quotidiana non è sempre semplice, motivo per cui sono sempre più diffusi workshop che insegnano come integrare questo momento di relax tra gli impegni di lavoro e familiari.

L’importanza di prendersi cura di sé stessi: il punto di vista degli esperti

Secondo esperti del settore come Adrianne Herbert, famosa guru mondiale dell’ora d’oro, dedicare un’ora al giorno a sé stessi non è un atto egoistico, ma una pratica essenziale per rigenerare le energie, concentrarsi meglio e raggiungere i propri obiettivi con successo. Attraverso attività come yoga, nuoto, meditazione o semplicemente leggere un libro, le persone stanno riscoprendo passioni accantonate in nome degli impegni, trovando beneficio nel dedicare del tempo di qualità a se stessi per ricaricarsi e affrontare la giornata con maggiore energia.

Una nuova concezione di lusso si sta diffondendo tra le persone che vivono un ritmo frenetico, dove il valore del tempo per sé stessi e per gli altri diventa sempre più prezioso. Le strutture wellness di alta gamma offrono servizi personalizzati che vanno ben oltre il semplice allenamento fisico, includendo momenti di relax, socializzazione e benessere olistico. Luoghi come il Aspria Harbour Club a Milano stanno diventando sempre più popolari tra coloro che desiderano dedicarsi al benessere del corpo e della mente in un ambiente esclusivo e rilassante. Da Hong Kong a Milano, la richiesta di personal trainer specializzati e di luoghi pensati per il relax e il benessere è in costante crescita, riflettendo un bisogno diffuso di vivere la vita con piacere e di prendersi cura di sé stessi nel corso di un’ora ogni giorno.

