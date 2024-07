Il matrimonio di Diletta Leotta: un sogno di pizzo e romanticismo

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2024 by Francesca Monti

Diletta Leotta ha coronato il suo amore con Loris Karius in un matrimonio da favola celebrato a Vulcano lo scorso 22 giugno. L’attenzione è stata catturata dall’abito da sposa indossato dalla celebre conduttrice, realizzato su misura dall’esclusivo Atelier Emé, rinomato tra le star e gli influencer di tutto il mondo.

L’abito da sposa da sogno

Il meraviglioso abito da sposa di Diletta Leotta ha incantato tutti i presenti. Un capolavoro di stile e raffinatezza, caratterizzato da un design sontuoso e dettagli raffinati. L’abito, completamente bianco, era impreziosito da fini ricami in pizzo rebrodè con motivi floreali e dettagli see-through, che hanno reso la conduttrice siciliana una visione principesca e romantica.

I dettagli dell’abito da sposa

Il vestito, con un particolare bustier che enfatizzava la vita, presentava un collo alto, lunghe maniche con eleganti polsini e un’ampia gonna semi-trasparente. Il velo di sei metri, ornato dalla scritta “All I ever wanted”, completava l’ensemble con un tocco di eleganza e romanticismo senza paragoni.

Un abito trasformabile

Ciò che ha reso l’abito ancora più unico è la sua versatilità. Durante le diverse fasi del matrimonio, Diletta Leotta ha potuto trasformare il suo look. Dalla cerimonia, dove sfoggiava uno stile da principessa, al momento della cena, quando la gonna è stata rimossa trasformandosi in un elegante modello a sirena. Infine, per il taglio della torta, la sposa ha rivelato un décolleté a cuore, conferendo un tocco di sensualità al suo outfit nuziale.

Il costo dell’esclusività

L’abito da sposa personalizzato di Diletta Leotta, reso pubblico con l’hashtag #adv sui suoi canali social, è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Atelier Emé al prezzo di 22.800 euro. Un investimento che sottolinea l’esclusività e il prestigio del brand scelto non solo dalla conduttrice siciliana, ma anche da altre celebrità come Cecilia Rodriguez e Simona Ventura, che hanno recentemente pronunciato il loro “sì” indossando creazioni dello stesso brand.