Il miracolo del bambino solitario che ha trovato casa

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il calvario di un bambino migrante senza genitori, approdato a Lampedusa da solo e senza documenti, ha avuto un lieto fine nel cuore della Sicilia. Il Giornale di Sicilia ha raccontato oggi la sorprendente storia del piccolo proveniente dal Gambia, giunto sull’isola dopo un pericoloso viaggio attraverso la Tunisia e la Libia, culminato il 3 settembre 2023.

UN VOLTO CHE HA TOCCATO IL CUORE DEGLI ISOLANI

Il viso dolce di quel bimbo con grandi occhi scuri ha suscitato un’onda di solidarietà tra gli abitanti di Lampedusa, i quali hanno risposto prontamente donandogli vestiti e giocattoli. Ma la vera svolta è arrivata quando una coppia di Palermo ha manifestato l’intenzione di adottarlo, avviando così un percorso che lo trasformerà in un cittadino italiano a tutti gli effetti.

IL PERCORSO VERSO LA NUOVA VITA

La procuratrice per i minori, Claudia Caramanna, ha seguito da vicino il caso, coordinando le fasi dell’adozione. Dopo accurate verifiche per assicurarsi che il bambino fosse veramente solo al mondo, è stato avviato il procedimento di affidamento preadottivo, che presto potrebbe completarsi con la piena integrazione nella nuova famiglia.

UN NUOVO NOME PER UNA NUOVA SPERANZA

Il piccolo ha ricevuto un nome che rispecchia la sua travagliata storia, un nome che suona forse biblico ma pieno di significato. Condotto dall’amore e dalle cure dei suoi nuovi genitori, il bambino ha dimostrato di possedere delle doti musicali straordinarie, tanto da diventare il cuore pulsante della corale familiare.

LA LUCE IN MEZZO ALLE TENEBRE

La storia di questo bambino è un raggio di luce in un contesto spesso segnato da drammatiche sofferenze. Claudia Caramanna sottolinea che non tutte le storie hanno un epilogo positivo, rivelando casi particolarmente delicati di minori soli e indifesi. L’impegno nel garantire un futuro dignitoso a questi piccoli migranti rimane un compito imprescindibile, come dimostra l’arrivo a Lampedusa di ben 25 minori non accompagnati solo la scorsa settimana.