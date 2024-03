Il Paradiso delle Signore: Trama e Anticipazioni della Puntata 122 del 7 Marzo 2024

Nella puntata 122 de Il Paradiso delle Signore, andata in onda il 7 marzo 2024 su Rai 1 alle ore 16:00, si prosegue con le vicende dei protagonisti immersi nella Milano degli Anni Sessanta. Quest’episodio fa parte della settimana di programmazione della stagione Daily 6 della soap. Chi non è riuscito a seguirla in diretta televisiva può comunque accedere alla visione in streaming su RaiPlay.

Marcello e l’Affare con Conti: Svolte e Intrighi

Marcello, su suggerimento di Guarnieri, cerca un incontro con un imprenditore interessato agli affari. Il suo obiettivo è presentare quest’ultimo a Conti per proporre un accordo commerciale. Nel frattempo, Barbieri sembra cadere completamente nella rete degli stratagemmi di Guarnieri, rendendo la situazione ancora più intricata.

L’Arrivo di Giuditta e le Tensioni al Paradiso

Nella trama della puntata, fa il suo ingresso al Paradiso la signora Giuditta, madre di Tullio. Questa figura sarà motivo di scontri e tensioni, soprattutto con la Gallo, che già l’aveva incontrata in occasione di un pranzo di famiglia. Nel frattempo, Ciro si riprende completamente dal malore che l’ha colpito, mentre Puglisi torna al lavoro con il peso dell’incontro con Matteo sulle spalle. L’esperienza e i consigli di Salvatore lo porteranno a riflettere e a confrontarsi con Maria riguardo alle proprie emozioni.

Il Paradiso delle Signore in Streaming e le Repliche su RaiPlay

Per chi fosse interessato a recuperare la puntata o a guardare le repliche, Il Paradiso delle Signore è disponibile su RaiPlay, piattaforma online gratuita della Rai. Basta registrarsi e creare un account inserendo i propri dati personali e, eventualmente, collegando un profilo social per accedere alla visione dei programmi in qualsiasi momento. Le repliche della puntata sono disponibili in modalità on demand su RaiPlay, consentendo agli spettatori di recuperare gli episodi già trasmessi a loro comodità.