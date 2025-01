Il Parlamento Europeo premia Claudia Conte per il libro “La voce di Iside”

Ultimo aggiornamento il 22 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

La scrittrice e attivista Claudia Conte ha ricevuto il Premio Internazionale Buone Pratiche, un importante riconoscimento assegnato dal Parlamento Europeo. L’iniziativa, promossa da Remind e supportata dall’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo, celebra il valore della cultura come strumento per diffondere i valori europei.

Un’opera che mette al centro i giovani e la solidarietà

“La voce di Iside”, l’ultima opera di Claudia Conte, affronta tematiche cruciali come il disagio giovanile e il ruolo del volontariato nella società. Attraverso una narrazione empatica e coinvolgente, il libro esplora le fragilità e il potenziale dei giovani, sottolineando l’importanza della responsabilità sociale e della cittadinanza attiva.

La premiazione si è svolta presso lo Spazio Europa a Roma, un luogo simbolico per celebrare chi contribuisce alla promozione di solidarietà e dialogo interculturale. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo della cultura e della politica.

Iside: un simbolo di forza per le nuove generazioni

Durante il suo intervento, Claudia Conte ha sottolineato l’importanza del messaggio racchiuso nel libro. “Iside rappresenta la capacità di superare le difficoltà e di trasformarle in opportunità. È un messaggio di speranza per i giovani, che devono credere nel cambiamento”, ha dichiarato l’autrice.

Cultura e democrazia: i valori del premio

Il Premio Cultura Libri del Parlamento Europeo è stato istituito per valorizzare opere che promuovono i principi di democrazia, inclusione e solidarietà. Il successo di Claudia Conte conferma il potere della letteratura nel costruire una società più consapevole e orientata al bene comune.