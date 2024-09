Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati avverte: inadeguate risorse per la giustizia

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La giustizia in Italia affronta sfide significative, molte delle quali sono state messe in luce durante un recente incontro a Reggio Calabria. Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati , ha espresso preoccupazione riguardo alla scarsa attenzione del Ministero della Giustizia in merito alle risorse necessarie per garantire un’efficace attuazione del piano nazionale in corso. Questo articolo analizza le dichiarazioni di Santalucia e le implicazioni per il futuro dell’ufficio del processo e della giustizia nel Paese.

Le carenze di risorse denunciate da Santalucia

Santalucia ha esordito sottolineando che il Ministero della Giustizia non sta dimostrando la dovuta considerazione per le risorse necessarie a sostenere il piano nazionale, evidenziando come l’impegno dei magistrati non possa compensare la mancanza di fondi adeguati. Durante l’incontro organizzato dalla Fp-Cgil sul tema “Giustizia precaria. Quale futuro per l’Ufficio del processo”, il presidente dell’ANM ha chiarito che le attese erano ben più elevate sia in termini di risorse umane che di innovazione tecnologica. È necessario un approccio olistico per affrontare le questioni strutturali che affliggono il sistema giudiziario, dal carico di lavoro alla digitalizzazione dei processi.

La realtà attuale mostra uno stato di precarietà e instabilità, amplificato dalla lenta implementazione della telematizzazione dei processi. Il ritardo in questo ambito, come sottolineato, gravita sulle prestazioni del sistema giuridico, rendendo difficile ottenere risultati positivi. L’Ufficio per il processo, pur essendo una creazione precedente rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , ha trovato una spinta solo nel contesto attuale, caratterizzato da sfide e opportunità legate a un finanziamento temporaneo.

Il ruolo vitale dell’ufficio del processo

L’ufficio del processo è stato descritto da Santalucia come una soluzione organizzativa fondamentale per il miglioramento della giustizia in Italia. Tuttavia, egli ha avvertito che, senza un adeguato supporto umano, questa struttura rischia di svanire, subendo lo stesso destino di altre iniziative che nel passato non hanno ricevuto il giusto sostegno. È evidente che un approccio continuativo al reclutamento e alla formazione del personale è cruciale per garantire il funzionamento efficace di questi uffici.

Secondo il presidente dell’ANM, il successo dell’ufficio dipende dalla presenza di figure professionali qualificate e motivate. È un processo che non può essere trascurato, poiché la precaria condizione di lavoro potrebbe compromettere i risultati ottenuti fino ad ora. La sfida, quindi, è non solo garantire la stabilità, ma anche assicurarsi che le assunzioni siano coerenti con le necessità dell’ufficio e con le aspettative sociali di un sistema giuridico efficiente.

Prospettive future e necessità di stabilizzazione

Guardando al futuro, Santalucia ha sollevato interrogativi cruciali relativi alla scadenza del piano nel 2026 e all’assenza di fondi europei post-2026. È imperativo trovare soluzioni che non solo stabilizzino le posizioni attuali, ma che permettano di espandere l’organico. È un passaggio fondamentale per garantire che l’ufficio del processo non perda il slancio acquisito, ma possa continuare a migliorare il servizio giuridico offerto ai cittadini.

La necessità di investire in risorse strutturali e umane è un tema già noto, ma Santalucia ha ribadito che ogni intervento deve essere orientato alla qualità dei risultati, piuttosto che al mero rispetto delle scadenze. L’appello a trovare le risorse necessarie sarà cruciale nella prossima legge di bilancio, poiché il sostegno da parte delle istituzioni è essenziale per mantenere i progressi realizzati nel ridurre il carico e i tempi dei processi. La collaborazione tra le diverse componenti del sistema giuridico e il governo sarà, quindi, decisiva per affrontare efficacemente queste sfide future.