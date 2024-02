Il trauma di Marco Mengoni per l'addio dell'ex fiamma e il ruolo di Mahmood - avvisatore.it

Marco Mengoni: il “trauma” amoroso e il sostegno di Mahmood

Il noto cantante Marco Mengoni è al centro dell’attenzione mediatica a causa di un presunto “trauma” derivante da una delusione amorosa. Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, Mengoni avrebbe vissuto un momento difficile a seguito della rottura con la sua ex compagna di origine francese. Pur essendo sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, il cantante non ha rilasciato dichiarazioni in merito, evitando di confermare o smentire le voci che circolano su di lui.

In questo delicato momento personale, Marco Mengoni può contare sul sostegno del collega Mahmood. Secondo quanto riportato da Oggi, la vicinanza tra i due artisti sarebbe sempre più forte, tanto da ipotizzare una futura collaborazione artistica. Nonostante le speculazioni e i rumors, entrambi i cantanti hanno scelto di mantenere il silenzio riguardo a queste voci.

L’outing di Mengoni e Mahmood: differenze tra coming out e outing

Recentemente, durante una puntata del talk show condotto da Serena Bortone, si è parlato di outing in merito all’orientamento sessuale di Marco Mengoni e Mahmood. Mentre il giornalista Peter Gomez ha affermato che Mahmood è gay, il direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, ha dichiarato che anche Marco Mengoni è apertamente gay. Questo tipo di rivelazione, definita outing, avviene quando terze persone svelano pubblicamente l’orientamento di un individuo, a differenza del coming out, in cui è la stessa persona a comunicare apertamente la propria identità.

Entrambi gli artisti coinvolti hanno scelto di non commentare pubblicamente le voci riguardanti la loro vita sentimentale e sessuale, mantenendo un riservato silenzio su queste questioni.

La riservatezza di Mengoni e Mahmood di fronte alle voci mediatiche

Nonostante le speculazioni e le indiscrezioni riguardanti la loro vita privata, Marco Mengoni e Mahmood hanno deciso di non alimentare ulteriormente le chiacchiere mediatiche. Il silenzio dei due cantanti sembra essere la risposta scelta di fronte alle voci che circolano su di loro, dimostrando una volontà di mantenere la propria riservatezza e di non lasciarsi coinvolgere in polemiche o pettegolezzi.

