Inaugurato il Frecciarossa 1000: il nuovo collegamento diretto tra Gorizia e le città italiane

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 16 settembre segna una data storica per Gorizia, con l’introduzione del Frecciarossa 1000, un treno ad alta velocità che collegherà quotidianamente la città con Roma e Napoli. Questa nuova opportunità di trasporto offre non solo la comodità di viaggiare senza cambi, ma rappresenta anche un importante passo verso l’inclusione di Gorizia nel panorama ferroviario nazionale.

un nuovo orizzonte di collegamenti

La presentazione del Frecciarossa 1000

Il nuovo servizio è stato presentato presso la stazione di Gorizia, alla presenza di figure di spicco come Rodolfo Ziberna, sindaco della città, Caterina Belletti, membro del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, e Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia. Durante l’evento, è stata messa in evidenza l’importanza storica di questo collegamento diretto, che permetterà ai passeggeri di raggiungere Gorizia comodamente da Napoli, Roma, Firenze e Bologna senza la necessità di un cambio a Venezia Mestre.

Questo progetto è fortemente legato al titolo di Capitale Europea della Cultura Nova Gorica-Gorizia 2025, un’iniziativa culturale di risonanza che attira l’attenzione su eventi di alta qualità a livello europeo. Il treno Frecciarossa rappresenta quindi non solo un modo di viaggiare, ma un mezzo per promuovere e valorizzare la cultura del nostro territorio, rendendolo maggiormente accessibile ai visitatori.

Impegni di sostenibilità e innovazione

Le dichiarazioni di Belletti e Diamantini hanno sottolineato l’impegno di Trenitalia nell’offrire un servizio ferroviario che non solo facilita i collegamenti, ma si conforma ai principi di sostenibilità ambientale. L’iniziativa si affianca all’introduzione di treni regionali Blues, che sfoggiano una livrea dedicata agli eventi culturali, trasformandosi in vetrine viaggianti per la cultura. Questo approccio rappresenta una sinergia tra mobilità e cultura, essenziale in un’epoca in cui la sostenibilità è un imperativo.

dettagli dei nuovi collegamenti

Orari e fermate del Frecciarossa 1000

Il Frecciarossa 1000 partirà da Gorizia ogni giorno alle 6.12, facendo fermate strategiche nelle principali città italiane. Tra queste, spiccano Venezia Mestre alle 8.27, Bologna Centrale alle 9.59, Firenze S.M.N. alle 10.39, Roma Termini alle 12.25 e Napoli Centrale alle 14.03. Questi orari sono pensati per ottimizzare il viaggio, offrendo ai passeggeri la massima comodità nel raggiungere le loro destinazioni.

Il viaggio di ritorno partirà da Napoli Centrale alle 16.09, con soste a Roma Termini , Firenze S.M.N. , Bologna Centrale , Venezia Mestre e arrivo a Gorizia alle 23.30. L’inclusione di fermate anche in altre città, come Udine, Pordenone, Conegliano, Treviso e Padova, amplia ulteriormente le opzioni di viaggio per i pendolari e i turisti.

Nuove opportunità di viaggio nel 2024

Per il prossimo anno, sono previsti ulteriori sviluppi nella rete dei trasporti, con l’introduzione di treni regionali ibridi che collegheranno Mestre, Gorizia e Nova Gorica. Questo nuovo servizio avrà anche una fermata presso l’aeroporto di Trieste, facilitando così l’accesso alla città di Gorizia per chi arriva da altre mete, evidenziando ulteriormente l’importanza della mobilità sostenibile.

grandi aspettative per gorizia

La reazione delle autorità locali

L’atterraggio del Frecciarossa a Gorizia ha suscitato un grande entusiasmo tra le autorità locali e la comunità. Il sindaco Ziberna ha espresso grande soddisfazione per l’attenzione che Trenitalia ha dedicato a questo progetto, sottolineando come il nuovo collegamento ferroviario contribuirà a generare un significativo impatto economico sulla regione. Ci si aspetta che il flusso di visitatori legato al titolo di Capitale Europea della Cultura porti benefici non solo al settore della mobilità, ma all’intero ecosistema culturale e commerciale di Gorizia e dei territori circostanti.

Con questa nuova iniziativa, Gorizia si prepara a entrare nel novero delle città italiane maggiormente connesse, rafforzando il suo ruolo di hub culturale e turistico e promettendo un futuro ricco di opportunità di crescita e sviluppo.