Inaugurato il giardino Galafati: un esempio di riqualificazione sostenibile a Roma

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

La riqualificazione del giardino Galafati, ufficialmente inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta un passo significativo nella trasformazione del verde urbano a Roma. Questo intervento, operato dal municipio V, si distingue per il suo approccio innovativo e sostenibile volto a rigenerare parchi e giardini della capitale. Un progetto che si basa su pratiche ecologiche e sulla promozione di spazi verdi funzionali e resilienti all’interno della città.

Il progetto di riqualificazione

Dettagli dell’intervento

Il rinnovamento del giardino Galafati si estende su un’area di oltre 500 metri quadri, dove si è dato spazio a tecniche di depavimentazione innovative. La rimozione del cemento ha permesso di sostituire le superfici impermeabili con materiali permeabili, favorendo così la rinaturazione dell’area. Questa operazione non è solo un miglioramento estetico ma ha anche un forte impatto positivo sulla gestione delle acque piovane, un elemento cruciale per le metropoli come Roma, spesso soggetta a fenomeni di allagamento.

L’approccio dei ‘rain garden’

Il modello realizzato nel giardino Galafati si ispira al concetto di ‘rain garden’, una pratica che prevede la creazione di spazi verdi progettati per raccogliere e immagazzinare l’acqua piovana. Tali giardini, attraverso superfici drenanti, non solo evitano il ruscellamento delle acque ma contribuiscono anche ad alimentare le falde sotterranee, diminuendo il ricorso all’acqua potabile. Questa strategia si rivela particolarmente utile per combattere fenomeni di siccità e per promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche.

Creazione di un bosco urbano

Favorire la biodiversità

All’interno del giardino Galafati è stato concepito un bosco urbano con l’introduzione di 190 nuove essenze, tra alberi e arbusti. Questo intervento mira non solo a creare un ambiente più gradevole ma anche a promuovere la biodiversità locale. Le nuove piante sono selezionate per favorire l’habitat di diverse specie animali e vegetali, contribuendo a un ecosistema urbano più sano e resiliente.

Benefici ambientali

La ricreazione di un bosco urbano comporta molteplici vantaggi: dalla riduzione delle isole di calore alla creazione di aree di ossigenazione. Inoltre, un giardino così concepito assicura un microclima favorevole, contribuendo al raffrescamento dell’area circostante e migliorando la qualità dell’aria. Un intervento che si allinea perfettamente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Comune di Roma.

Gestione sostenibile delle risorse idriche

Ripristino dei pozzi comunali

Uno degli aspetti chiave della riqualificazione del giardino Galafati è il ripristino di un pozzo comunale, un’infrastruttura inutilizzata fino a questo progetto. Questo pozzo fornirà l’acqua necessaria per l’irrigazione del giardino, garantendo una gestione sostenibile delle risorse idriche.

Monitoraggio e gestione della rete idrica

Il pozzo è parte di una rete di oltre 150 pozzi monitorati dall’Assessorato capitolino all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, in collaborazione con Ispra. Questo monitoraggio consente agli enti di avere dati sempre aggiornati sulla salute delle risorse idriche sotterranee della città, ottimizzando l’uso di tali risorse e contribuendo a una gestione più oculata e responsabile.

L’aspetto ludico e sociale del giardino

Creazione di spazi di aggregazione

L’intervento di riqualificazione ha anche previsto l’installazione di aree ludiche e arredi urbani, pensati per favorire momenti di socializzazione e incontro tra i cittadini. Questi spazi sono realizzati con materiali riciclati, in linea con un approccio di economia circolare che promuove pratiche sostenibili e riduce l’impatto ambientale.

Importanza del verde urbano

Spazi verdi come il giardino Galafati non solo contribuiscono a migliorare l’estetica della città, ma offrono anche benefici sociali e psicologici ai residenti. Questi luoghi diventano punti di ritrovo, promuovendo la comunità e il benessere individuale, fondamentali per la qualità della vita in un contesto urbano in continua espansione.

L’intervento al giardino Galafati si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione del patrimonio verde della capitale, uno sviluppo che mira a integrare le esigenze ambientali con quelle sociali, rendendo Roma una città sempre più sostenibile e vivibile.