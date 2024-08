Incendio a Monte Calvo: Vigili del fuoco in azione per contenere le fiamme vicino a Bologna

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

Un vasto incendio sta interessando la zona di Monte Calvo, nei pressi di Pianoro e San Lazzaro, a Bologna. Le operazioni di contenimento, condotte dai Vigili del fuoco, sono continuate per tutta la notte e hanno coinvolto un’area caratterizzata da boschi ma anche da abitazioni residenziali. La situazione ha richiesto l’evacuazione precauzionale di alcune persone, comprese quelle alloggianti in un agriturismo locale. Le fiamme, insieme a una densa nube di fumo, sono visibili dall’area urbana, allarmando i residenti.

Le operazioni dei Vigili del fuoco

Intervento notturno e monitoraggio costante

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio già dal pomeriggio di ieri. La notte è stata caratterizzata da un impegno continuo per contenere il fronte del fuoco, supportato da mezzi specializzati e squadre di personale altamente addestrato. La densità del fumo ha reso necessario il costante monitoraggio della situazione, con l’obiettivo di prevenire espansioni delle fiamme verso le aree residenziali.

Il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini, ha comunicato che la situazione mostra segni di miglioramento. Tuttavia, il monitoraggio resta attivo su più fronti per evitare eventuali riprese del fuoco o un deterioramento della situazione. Le squadre di emergenza hanno effettuato ricognizioni per valutare la pericolosità dei vari sfoghi del rogo. La sicurezza della popolazione resta la priorità.

Evacuazioni e misure precauzionali

In seguito all’intensificarsi del rogo, si è reso necessario evacuare alcune abitazioni situate nelle vicinanze del Monte Calvo. Le operazioni di evacuazione hanno riguardato diversi residenti e anche gli ospiti di un agriturismo nella zona. Le autorità locali hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini, assicurando che le abitazioni rimaste fossero monitorate e protette dalle fiamme.

La decisione di evacuare è stata presa in via precauzionale per evitare rischi, considerando la vicinanza dell’incendio alle abitazioni. La visibilità del fumo in città ha allarmato molti residenti, che hanno seguito gli aggiornamenti forniti dagli enti di soccorso. Le famiglie evacuate hanno ricevuto supporto per trovare sistemazioni temporanee fino alla completa risoluzione della situazione.

Aggiornamenti e futuri interventi

Sopralluoghi e bonifica

Nella mattinata odierna è previsto un sopralluogo da parte delle autorità competenti, durante il quale si valuterà ulteriormente la situazione del fronte dell’incendio. A seguito delle normali operazioni di spegnimento, si procederà con la fase di bonifica, necessaria per assicurarsi che non ci siano focolai residui che possano riaccendersi.

L’amministrazione comunale sta coordinando le attività con i Vigili del fuoco e le altre forze coinvolte, mantenendo un canale di comunicazione aperto con i cittadini. L’auspicio è di poter riportare presto gli evacuati alle loro case e ripristinare la normalità nella zona colpita.

Il sindaco Vecchiettini ha sottolineato l’importanza di una pronta risposta al disastro e ha esteso i suoi ringraziamenti a tutte le persone coinvolte nelle operazioni di emergenza per il loro impegno e la professionalità dimostrata. La situazione, sebbene stia migliorando, non è ancora del tutto sotto controllo, e si procederà con cautela nelle prossime ore.