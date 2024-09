Incendio al pastificio Rana di San Giovanni Lupatoto: vigili del fuoco in azione, nessun ferito

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2024 by Redazione

Un incendio ha colpito nel tardo pomeriggio il pastificio Rana di SAN GIOVANNI LUPATOTO, nella provincia di Verona, a seguito di un’esplosione di un gruppo frigo. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la situazione è stata sotto controllo. L’evento ha messo in allerta la comunità locale, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le squadre in azione

Al momento dell’incendio, che si è sviluppato attorno alle 17:00, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per affrontare la situazione. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco di CALDIERO e VERONA, supportati da un imponente dispiegamento di mezzi. Due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e il carro NBCR sono stati impiegati, con un totale di 16 operatori che hanno lavorato instancabilmente per controllare e spegnere le fiamme.

Gestione dell’incendio

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno dimostrato grande professionalità e competenza, riuscendo a circoscrivere l’incendio in tempi brevi. Le fiamme sono state domate senza che si propagassero ad altre aree del pastificio, evitando così danni maggiori e garantendo la sicurezza di tutti i presenti. L’efficacia dell’intervento è stata supportata dalla presenza di un funzionario di guardia che ha coordinato le operazioni.

La situazione attuale

Messa in sicurezza del sito

Nel corso delle operazioni, i vigili del fuoco hanno anche dovuto affrontare il rischio rappresentato da una valvola di distribuzione di ammoniaca che era stata danneggiata dallo scoppio. La messa in sicurezza di questo componente è stata una delle priorità, per evitare potenziali fuoriuscite di sostanze pericolose che avrebbero potuto complicare ulteriormente la situazione.

Gli aggiornamenti delle autorità

Le autorità competenti stanno monitorando la situazione, e al momento non ci sono stati segnalati feriti tra il personale del pastificio e i soccorritori. Le operazioni di messa in sicurezza del sito e di verifica dei danni sono ancora in corso, e il personale dei vigili del fuoco rimarrà in loco finché non sarà accertata la completa sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

L’evento ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i residenti di SAN GIOVANNI LUPATOTO, i quali hanno seguito con apprensione le operazioni di soccorso. Le autorità locali stanno già predisponendo un’indagine per accertare le cause precise che hanno portato all’esplosione del gruppo frigo, al fine di evitare simili incidenti in futuro.