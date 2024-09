Incendio doloso a Tuili: 2000 pannelli fotovoltaici distrutti, indagini in corso

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Redazione

Un rogo devastante ha colpito Tuili, un comune situato nel sud della Sardegna, distruggendo circa 2000 pannelli fotovoltaici contenuti in un’area priva di protezioni visive. Gli investigatori stanno analizzando la situazione per determinare se si tratti di un atto doloso, poiché le operazioni di spegnimento non sono ancora concluse. La questione della sicurezza nel settore delle energie rinnovabili è ora all’attenzione delle forze dell’ordine, con implicazioni gravi per la comunità locale e il futuro degli investimenti in energia sostenibile.

Le circostanze dell’incendio

Orari e modalità di propagazione

L’incendio è scoppiato intorno alle 4 del mattino, con fiamme che si sono propagate rapidamente, alimentate dal forte vento di maestrale. La posizione dei pannelli, accatastati all’aperto e privi di un sistema di videosorveglianza, ha reso difficile il controllo del fuoco. Non ci sarebbero stati cavi elettrici nei paraggi, pertanto gli investigatori stanno considerando un’ipotesi di origine dolosa. La situazione richiede ora un’attenta analisi per comprendere esattamente come e perché si sia sviluppato questo incendio.

Intervento dei vigili del fuoco

Attualmente, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari è impegnata sul campo per spegnere gli ultimi focolai e smassare i detriti con l’ausilio di ruspe e autoarticolati. Gli operatori stanno lavorando con cautela, mentre l’incendio avanza su un terreno del tutto vulnerabile. La devastazione dell’area sottolinea l’urgenza di una valutazione approfondita sulla gestione della sicurezza per prevenire simili eventi in futuro.

L’impatto sull’azienda coinvolta

La società Greenvolt Power

I pannelli distrutti appartenevano a GREENVOLT POWER, una multinazionale polacca che aveva pianificato la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel terreno colpito. Nonostante i lavori fossero programmati per iniziare tra un mese, l’incendio ha messo a repentaglio l’intero progetto. L’azienda, tuttavia, è assicurata e ciò potrebbe mitigare le perdite economiche a seguito della distruzione della risorsa.

Danni economici e conseguenze future

Sebbene i danni economici siano ancora da quantificare, la distruzione dei pannelli rappresenta un colpo significativo per le prospettive di crescita del mercato delle energie rinnovabili in Sardegna. Questo evento potrebbe influenzare la fiducia degli investitori e compromettere le iniziative di transizione energetica nella regione.

Inchiesta e preoccupazioni sulla sicurezza

Attività investigative

I carabinieri del Norm di Sanluri e della Stazione di Barumini stanno conducendo indagini congiunte per identificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni per fare luce su un possibile atto doloso. L’idea che la criminalità possa intaccare settori strategici come quello delle energie rinnovabili genera preoccupazione nella comunità.

Tensioni nel settore delle rinnovabili

Le tensioni legate alle energie rinnovabili non si limitano a Tuili. Solo pochi mesi fa, un altro attacco incendiario aveva colpito il sito di VESTAS a VILLACIDRO, dove è in costruzione un parco eolico contestato da diversi comitati locali. La popolazione dell’isola sta affrontando una transizione energetica complessa, e gli eventi recenti evidenziano l’esigenza di un dialogo aperto e costruttivo riguardo alla sostenibilità e alla sicurezza degli impianti.

La Sardegna deve affrontare la sfida di bilanciare sviluppo ecologico e sicurezza pubblica, mentre le indagini sull’incendio di Tuili proseguono e la comunità si prepara a una possibile ripercussione sul piano economico e ambientale.