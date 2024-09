Incendio su autostrade liguri: fiamme in galleria A26 e A7 causano disagi e code chilometriche

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un grave incidente ha coinvolto un camion sulle autostrade liguri, portando a gravi disagi per la circolazione e interruzioni del traffico. I fatti si sono verificati nel pomeriggio, quando un mezzo pesante ha preso fuoco nella galleria Campasso, situata lungo la A26 Genova-Gravellona Toce. Questo evento ha determinato la chiusura temporanea della tratta autostradale tra Masone e Ovada , provocando file di veicoli che si estendono per cinque chilometri.

L’incendio nella galleria Campasso: dettagli e interventi

Intorno a metà pomeriggio, il camion ha preso fuoco mentre transitava nella galleria Campasso, direzione Gravellona Toce. Immediatamente, è scattato l’allerta e i Vigili del Fuoco sono giunti sul sito per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza degli automobilisti. Complice la naturale preoccupazione per la situazione, le squadre di soccorso sanitario e meccanico hanno affiancato i Vigili del Fuoco, assicurando che non ci fossero feriti tra i conducenti e i passeggeri delle vetture coinvolte.

Il traffico, già congestionato di suo per la presenza di molti veicoli diretti in questa particolare area della Liguria, ha subito un ulteriore rallentamento. La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia è intervenuta attivamente, gestendo la situazione e informando gli utenti riguardo le deviazioni necessarie. Gli automobilisti in viaggio sulla A26 erano obbligati a uscire a Masone, con la possibilità di rientrare verso Ovada solo dopo aver sfruttato la viabilità ordinaria.

Chiusura del tratto A7 e le ripercussioni sul traffico

Poco dopo l’incidente sulla A26, un altro evento ha spinto al caos il traffico dell’area: un mezzo in fiamme ha segnato anche la A7 Serravalle-Genova. Questa volta, le fiamme sono divampate all’interno di una galleria, portando alla chiusura del tratto autostradale compreso fra il bivio A7/A10 e Genova Sampierdarena in direzione Milano. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive, e già poco dopo le 17 il tratto è stato riaperto, sebbene con notevoli limitazioni.

Attualmente, il traffico sulla A7 può transitare su una sola corsia verso Milano, mentre verso Genova le corsie rimangono chiuse, causando una congestione tale da generare quattro chilometri di coda tra Bolzaneto e il bivio A7/A10, e tre chilometri sulla A10 tra Genova Aeroporto e lo stesso bivio. Per far fronte a queste lungo il percorso, Aspi ha raccomandato agli automobilisti in viaggio sulla A7 da Milano di utilizzare l’uscita di Genova Bolzaneto e ha suggerito percorsi alternativi per chi proveniva da altre direzioni.

Le raccomandazioni per gli automobilisti

Considerando il significativo impatto di questi incendi sul traffico, è cruciale prestare attenzione alle indicazioni formulate da Aspi. Gli utenti in viaggio sulla A10 provenienti da Ventimiglia sono esortati a uscire alla stazione di Genova Aeroporto, mentre coloro che viaggiano sulla A12 da Livorno devono prendere l’uscita di Genova Nervi per evitare ulteriori disagi. Queste indicazioni evitano congestioni e permettono di ottimizzare i tempi di percorrenza.

Il rapido intervento delle autorità e dei servizi di emergenza ha assicurato che la situazione non degenerasse ulteriormente, ma rimane fondamentale mantenere la cautela e seguire le indicazioni per facilitare il flusso del traffico in un periodo già di per sé complesso per la viabilità autostradale ligure.