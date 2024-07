Inchiesta per corruzione a Venezia: avvio degli interrogatori di garanzia.

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Nell’ambito dell’inchiesta per corruzione a Venezia, il Gip Alberto Scaramuzza inizierà domani gli interrogatori di garanzia, con la presenza probabile dei Pm Roberto Terzo e Federica Battaglini.

Primi Interrogatori in Carcere

Secondo la procedura stabilita, i primi a essere sottoposti agli interrogatori dovrebbero essere i due detenuti. L’imprenditore Fabrizio Ormenese affronterà l’interrogatorio direttamente in carcere a Venezia, seguito da Renato Boraso, assessore comunale alla Mobilità detenuto a Padova. Boraso potrebbe optare per non rispondere subito, considerata la quantità di documenti da esaminare, e spostare la data dell’interrogatorio di alcuni giorni.

Agenda degli Interrogatori

Altro interrogatorio fissato per domani è quello di Daniele Brichese, imprenditore attualmente ai domiciliari. Gli altri sei indagati ai domiciliari avranno cinque giorni di tempo per affrontare l’interrogatorio. Per i sei soggetti in libertà ma con divieto di esercitare pubblici uffici, il termine per il colloquio di garanzia è di 10 giorni.

Fase Successiva

Una volta conclusi gli interrogatori, saranno valutate eventuali richieste al Tribunale del Riesame per ridurre le misure restrittive, un iter già menzionato da alcuni soggetti coinvolti.

Questo articolo è stato redatto in base alle informazioni disponibili sull’inchiesta per corruzione a Venezia e ai dettagli emersi dagli interrogatori di garanzia in programma.