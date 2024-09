Incidente drammatico sull’Ortles: due alpinisti gravi, intervento complesso per il soccorso

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico incidente si è verificato oggi sull’Ortles, una delle vette più alte delle Alpi, colpendo una cordata di alpinisti austriaci. L’episodio ha portato a un doppio bilancio di feriti, con due alpinisti in condizioni gravi e altri due lievemente feriti. Il fatto ha scosso la comunità alpinistica e ha messo in luce le difficoltà che i soccorsi affrontano in situazioni di emergenza in alta montagna.

Il drammatico incidente: cosa è accaduto

La cordata di alpinisti e la caduta

Questa mattina, quattro alpinisti austriaci – tutti esperti – stavano scalando la Cresta del Coston, un percorso tecnico che porta alla vetta dell’Ortles, che raggiunge un’altitudine di 3.905 metri. Purtroppo, mentre si trovavano a un’altezza considerevole, la cordata ha subito una terribile caduta. Secondo le prime ricostruzioni, si stima che gli alpinisti siano precipitati per circa un centinaio di metri lungo il ghiacciaio.

Le cause specifiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Gli investigatori stanno esaminando se ci siano stati problemi legati alle condizioni atmosferiche o a un errore umano. Tuttavia, il clima sulla montagna era visibilmente avverso, con forti nebbie che hanno complicato ulteriormente la situazione. La visibilità ridotta potrebbe aver giocato un ruolo determinante nell’accaduto.

L’intervento del soccorso alpino

Coordinamento delle operazioni di soccorso

Grazie all’allerta immediata, i soccorritori del soccorso alpino di Solda sono prontamente intervenuti. Coordinati da Olaf Reinstadler, una figura di rilevante esperienza nel settore, il team di soccorso ha dovuto affrontare notevoli difficoltà. Gli elicotteri Pelikan 1 e Pelikan 2 sono stati mobilitati per raggiungere il luogo dell’incidente. L’operazione di recupero si è rivelata estremamente complessa a causa della fitta nebbia, che ha ostacolato l’uso del verricello.

I soccorritori sono stati costretti a operare in condizioni molto difficili, con elementi di rischio anche per il loro stesso intervento. La tecnologia degli elicotteri ha svolto un ruolo cruciale nella situazione, permettendo di accedere al sito dell’incidente in tempi brevi, nonostante le sfide ambientali.

Il trasporto dei feriti: destinazioni ospedaliere

Assistenza ai feriti e stato di salute

Dopo aver recuperato i feriti, le operazioni di trasporto hanno visto la divisione del gruppo tra quelli in condizioni gravi e quelli lievi. I due alpinisti gravemente feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove hanno ricevuto un trattamento medico avanzato. Nel mentre, i due escursionisti che presentavano ferite meno gravi sono stati portati a Silandro per ricevere le prime cure necessarie.

Le informazioni che giungono dagli ospedali parlano di uno stato di salute critico per i due alpinisti in gravi condizioni, con prognosi riservata. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione attentamente e sono in contatto con le famiglie degli alpinisti.

Il grave incidente sull’Ortles è un ulteriore richiamo alla cautela necessaria per chi si cimenta in attività alpinistiche, soprattutto in condizioni meteo avverse. La preparazione e la prudenza sono fondamentali per prevenire drammatici epiloghi come quello di oggi.