Incidente ferroviario: uomo investito da un treno in Liguria

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un Tragico Incidente all’Alba

Un uomo è stato investito da un treno all’alba lungo la tratta tra Varazze e Cogoleto, in Liguria. L’incidente ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria nella zona, in attesa degli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Al momento, le cause dell’accaduto sono ancora sconosciute, lasciando un velo di mistero su quanto accaduto.

Perturbazioni nel Traffico Ferroviario

La società Trenitalia ha reso noto che i treni Intercity e regionali in Liguria potrebbero subire ritardi significativi, fino a un’ora. Inoltre, i treni regionali potrebbero essere soggetti a cancellazioni o modifiche nel percorso. Al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico, sono stati programmati servizi di bus tra Savona e Cogoleto, per limitare il disagio dei passeggeri coinvolti nelle modifiche al servizio ferroviario.

Intervento dei Soccorsi e Risultato Fatale

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati dispiegati sul luogo del tragico evento i soccorsi, tra cui un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze e il servizio medico di emergenza 118. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi, per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare, lasciando la comunità locale in lutto per la perdita subita.

