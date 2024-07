Incidente stradale a Sondrio: operai feriti e traffico bloccato sulla Statale 38

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un grave incidente si è verificato questa mattina alle porte di Sondrio, precisamente nella località Trippi, area in cui è prevista la realizzazione di importanti lavori viabilistici. L’incontro tra un mezzo pesante e un furgone ha portato al ferimento di due operai e ha generato significativi disagi al traffico locale e sulla principale arteria che attraversa la Valtellina.

Dinamica dell’incidente

Il ruolo del mezzo pesante

All’origine del sinistro c’è un mezzo pesante che, mentre affrontava la rotonda situata poco dopo la tangenziale, ha subito un’improvvisa perdita del rimorchio. Questa situazione ha portato al ribaltamento del carico, impattando violentemente contro un furgone nel quale si trovavano due operai. Si tratta di un episodio che, per quanto grave, non ha causato danni irreversibili ai feriti.

Feriti e soccorsi

I due uomini coinvolti nell’incidente, un 49enne e un 53enne, sono stati prontamente soccorsi dagli operatori sanitari intervenuti sul posto. Fortunatamente, le loro condizioni non sono state giudicate critiche e sono stati ricoverati in codice verde agli ospedali della zona. Questo codice indica una stabilità delle condizioni, sebbene richiedano un’adeguata osservazione e assistenza medica.

Ripercussioni sul traffico

Congestionamento sulla Statale 38

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sul traffico che ha interessato la Statale 38 dello Stilvio, che è stata completamente chiusa al transito per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti. Gli automobilisti hanno segnalato lunghe code e disagi, sia lungo la statale che nelle strade adiacenti a Sondrio, creando un effetto a catena che ha colpito l’intera area.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale, i quali hanno lavorato per facilitare la rimozione del veicolo pesante e del furgone danneggiato. Il loro intervento è stato cruciale per ripristinare rapidamente condizioni di sicurezza per la viabilità che, a pochi passi dalla linea ferroviaria, non ha subito interruzioni durante tutta la durata delle operazioni di soccorso.

Stato attuale della viabilità

Condizioni di viaggio migliorate

Con il passare delle ore, i lavori di rimozione dei mezzi e le operazioni di pulizia della carreggiata hanno permesso una graduale riapertura della Statale 38. Tuttavia, i residenti e i pendolari sono stati avvertiti di possibili ritardi e congestioni nelle ore immediatamente successive all’incidente. Le autorità competenti monitorano la situazione con attenzione, garantendo che le condizioni di viabilità tornino alla normalità nel più breve tempo possibile.

L’incidente di questa mattina ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza stradale nella zona, soprattutto in relazione ai lavori in corso. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri per chiarire le correlate responsabilità e comprendere al meglio le dinamiche di questo episodio sfortunato.