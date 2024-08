Incremento del turismo in Europa: le città più affollate nel 2023 secondo il City Report Dna

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il 2023 ha visto una ripresa significativa del turismo in Europa, con una crescita degli arrivi internazionali che ha raggiunto l’89% rispetto ai dati pre-pandemia del 2019. In questo contesto, il City Report Dna ha stilato una classifica delle città europee con la maggiore densità di visitatori, evidenziando anche destinazioni inaspettate che si affacciano sul fenomeno dell’overtourism. Tra queste, Salisburgo e Bruges emergono come località iconiche che attirano una notevole quantità di visitatori rispetto al numero dei residenti.

Le città con il più alto tasso di pernottamenti

Lloret de Mar: il primato dell’iperturismo

Nel panorama del turismo europeo, Lloret de Mar spicca per avere il più alto tasso di sovraffollamento, definito dal rapporto tra pernottamenti e residenti. Questa località spagnola è diventata un simbolo dell’overtourism, evidenziando gli squilibri che si possono generare quando una destinazione diventa eccessivamente popolare. Questo fenomeno non solo può intaccare la qualità della vita per i residenti, ma solleva anche questioni relative alla sostenibilità e alla preservazione del patrimonio locale. Con il suo mix di sole, spiagge, vita notturna e attività per tutti i gusti, Lloret de Mar ha saputo diventare una meta attraente per i turisti, ma a un costo elevato per la sua comunità.

Venezia: storica affluenza turistica

Situata nel cuore della laguna veneta, Venezia è un’altra città che continua a essere simbolo di turismo di massa. Nel 2023, Venezia si è classificata al terzo posto nella lista stilata dal City Report Dna per densità di visitatori, con un numero di pernottamenti che la colloca tra le mete più gettonate d’Europa. Ogni anno, milioni di turisti visitano i suoi famosi canali, piazze e monumenti storici. Tuttavia, questo afflusso ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione del patrimonio culturale e alla qualità della vita dei residenti, stimolando iniziative per incentivare un turismo più sostenibile.

Mete turistiche emergenti

Salisburgo: cultura e tradizione

Salisburgo, nota come la città natale di Mozart, è un’altra città che ha visto un aumento significativo del turismo nel 2023, registrando 20,04 pernottamenti per abitante. Nonostante non venga frequentemente associata all’overtourism, il suo centro storico è una meta attraente per migliaia di visitatori ogni anno. Riconosciuta come Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, Salisburgo ospita eventi culturali di rinomato prestigio, tra cui il Festival di Salisburgo. Questo evento annuale riunisce artisti di fama internazionale, facendo leva sulla tradizione musicale della città e attirando un pubblico globale.

Bruges: un viaggio nel medioevo

Bruges, in Belgio, è un gioiello medievale che offre un mix di architettura storica e un’atmosfera unica. Con 17,02 pernottamenti per abitante nel 2023, questa città è nota per i suoi canali ottimamente conservati e i suoi musei. Bruges è stata resa ancora più famosa dalla pellicola “In Bruges“, che ha messo in risalto le sue bellezze attraverso una storia intrigante. Questa crescente popolarità ha portato a uno sbalorditivo afflusso turistico, generando sfide nella gestione del flusso di visitatori e nella conservazione delle sue risorse culturali.

Santiago di Compostela: pellegrini e turismo spirituale

Santiago di Compostela ha visto un notevole incremento di visitatori, con 16,29 pernottamenti per abitante nel 2023. Famosa per il suo cammino, che attira pellegrini da tutte le parti del mondo, la città è il punto di arrivo della storica Via Lattea. L’aumento del numero di pellegrini, in particolare dagli Stati Uniti, è in parte attribuibile al film “The Way“, che ha riportato l’attenzione su questo itinerario spirituale. Santiago di Compostela non è solo un centro di pellegrinaggio religioso, ma offre anche un ricco patrimonio culturale e storico, rendendola un luogo d’interesse per una diversificata gamma di visitatori.

Spalato: una storia di rinascita turistica

La città di Spalato, in Croazia, è passata da meta di transito a località turistica ambita, con un tasso di 17,87 pernottamenti per residente nel 2023. Questa trasformazione è avvenuta in un arco di tempo relativamente breve, con la città che ha dovuto affrontare le sfide del sovraffollamento. Oggi, Spalato è conosciuta per il suo ricco patrimonio storico, che include il Palazzo di Diocleziano, e per le sue bellissime spiagge. Con l’aumento dei flussi turistici, la città ha sviluppato le sue strutture ricettive e ha migliorato i servizi per accogliere i visitatori, trasformandosi in una delle principali destinazioni della Croazia.

La classifica del City Report Dna del 2023 offre un’interessante panoramica sulle città europee che affrontano sfide legate all’afflusso turistico, con il desiderio di trovare un equilibrio tra il benessere dei residenti e l’attrattività per i turisti.