Indagine su Andrea Tosi: il nuovo svolgimento del caso Greta Spreafico

6 Luglio 2024

La scomparsa di Greta Spreafico

Nel delta del Po rodigino, il 4 giugno 2022, si è verificata la tragica scomparsa di Greta Spreafico, donna di 53 anni originaria di Erba, in provincia di Como. Dopo l’archiviazione del caso, un nuovo sviluppo ha portato ad una riapertura delle indagini su Andrea Tosi, giardiniere di 58 anni proveniente da Porto Tolle . L’uomo, originariamente indagato per distruzione e occultamento di cadavere, ora si trova sotto inchiesta anche per omicidio preterintenzionale.

Le intercettazioni decisive

Telelombardia ha reso note delle intercettazioni che potrebbero essere cruciali per il caso. In una di queste, datata ottobre 2022, Tosi avrebbe risposto “ma sì, sono stato io” ad una domanda posta da una terza donna che gli chiedeva se avesse ucciso Greta Spreafico. Le intercettazioni erano già presenti nel fascicolo della procura di Rovigo prima dell’archiviazione del caso, ma non erano state considerate attendibili inizialmente.

Nuovi elementi emersi

Greta Spreafico, conosciuta anche come cantante rock, si trovava nel Polesine per vendere la casa del nonno a un cugino. Purtroppo, due giorni prima della data fissata per il rogito, la donna è scomparsa nel nulla insieme alla sua auto, una Kia Picanto. Nonostante le ricerche, il corpo di Greta non è mai stato trovato. Tuttavia, l’avvocato della famiglia Spreafico ha fornito alla Procura nuovo materiale, inclusa la corrispondenza tra Andrea Tosi e l’ex compagno di Greta, Gabriele Lietti.

La riapertura del caso

Il nuovo materiale fornito ha portato alla riapertura del caso e a un sopralluogo nell’abitazione di Greta Spreafico. Durante l’ispezione, sono stati rinvenute le chiavi dell’auto della donna e un capello verde intrappolato in una maglia gettata nel bidone dell’umido. Attualmente, tutto il materiale raccolto è al vaglio del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma, in attesa di ulteriori sviluppi che possano far luce sulla scomparsa di Greta Spreafico.

