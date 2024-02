Influencer esibizionista sconvolge la comunità con un insolito spogliarello davanti a una chiesa

Un gesto scioccante

Una giovane influencer ha di nuovo fatto parlare di sé con un gesto estremamente controverso: si è sfilata il perizoma e lo ha appeso ad una ringhiera davanti all’ingresso di una chiesa, come se fosse un trofeo. Questo episodio ha scatenato l’indignazione e ha destato polemiche, in quanto non è la prima volta che la ragazza compie azioni simili in luoghi pubblici significativi. Tuttavia, questa volta la situazione è andata oltre, poiché ha scelto come sfondo la chiesa di Santa Lucia di Fonte Nuova, situata in provincia di Roma, e ha documentato l’intero spogliarello con il suo cellulare, indossando un outfit provocante.

Le reazioni del parroco e delle autorità

Una reazione sdegnata

Il parroco della chiesa di Santa Lucia, don Massimo Marchetti, si è esposto pubblicamente riguardo a questo episodio scioccante. Egli ha dichiarato di aver denunciato l’accaduto alle autorità competenti, sottolineando il disgusto e la mancanza di rispetto verso la sacralità del luogo sacro rappresentata dalle azioni dell’influencer. In particolare, don Massimo ha espresso la sua delusione per l’uso irrisorio del sacramento della Confessione nel video, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole di comportamento e di educazione verso luoghi e persone. Ha inoltre rivelato di aver avviato una denuncia cautelativa nei confronti dell’autore del gesto, evidenziando la grave mancanza di sensibilità e di comprensione del significato dei sacramenti manifestata dall’influencer.