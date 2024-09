Italia divisa dal maltempo: caldo africano e piogge intense in arrivo, weekend di calo termico

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

L’Italia è attualmente teatro di un contrasto meteo notevole, con condizioni climatiche che variano drasticamente tra il Nord e il Centro-Sud. Se da una parte stiamo assistendo a precipitazioni abbondanti e maltempo al Settentrione, dall’altra le temperature al Sud stanno toccando punte che sfiorano i 35 gradi. Andrea Garbinato, responsabile della redazione di iLMeteo.it, prevede un cambio radicale nel weekend, con un crollo termico significativo in vista di una settimana movimentata.

Il maltempo al Nord: piogge in arrivo

Previsioni per giovedì e venerdì

A partire da giovedì 26 settembre, il maltempo colpirà in particolare le regioni settentrionali. Le Alpi, le Prealpi e la Liguria di Levante saranno le aree più interessate da intensi fenomeni atmosferici, con piogge persistenti e abbondanti. È attesa una situazione di instabilità che si estenderà alla Pianura Padana, in particolare nelle zone a nord del fiume Po. Le piogge potrebbero portare anche a un ulteriore aggravamento delle condizioni nelle zone della Romagna recentemente colpite da alluvioni.

Per venerdì 27 settembre, la situazione al Nord si presenterà ancora critica, con il maltempo che colpirà soprattutto il Triveneto e la Liguria. Le massime in città come Milano e Venezia non supereranno i 20-22 gradi, e potremmo assistere a un’estensione delle precipitazioni anche in Alta Toscana e Umbria, continuando a far sentire il loro impatto in Romagna.

Implicazioni per la sicurezza e la viabilità

In vista di queste previsioni, è fondamentale prestare attenzione alle condizioni stradali e alla sicurezza personale. Le forti piogge potrebbero portare a situazioni di rischio, specialmente nelle aree già vulnerabili. Gli esperti consigliano di evitare viaggi non necessari nelle zone colpite e di seguire sempre le comunicazioni delle autorità locali e dei meteorologi.

Caldo africano al Centro-Sud: temperature elevate in vista

La situazione meteorologica in Centro-Sud

Mentre il Nord affronta condizioni avverse, il Centro-Sud sta vivendo un’ondata di caldo proveniente da sud, che porterà massime fino a 32°C nelle città di Siracusa e Catania, con valori elevati anche in altre regioni meridionali. In Puglia, Calabria e Sardegna, le temperature saliranno fino a 30°C, mentre in zone come Ascoli Piceno e Matera si registreranno temperature di circa 28°C. Anche Roma, in queste giornate, potrà toccare i 27°C, rendendo il clima particolarmente afoso.

Prospettive per il fine settimana

Con l’arrivo del weekend, la situazione si delineerà con un sabato caratterizzato da temperature elevate al Sud, mentre veloci rovesci sono attesi al Centro-Nord. Questi rovesci potrebbero interessare le zone già martoriate da maltempo, creando un contrasto tra le aree più calde e quelle fresche.

Il cambiamento meteo: venti freschi in arrivo

I programmi meteorologici per domenica e lunedì

Domenica 29 settembre, è previsto un cambiamento significativo con l’arrivo di venti freschi dai quadranti settentrionali. Questo porterà a un calo termico sensibile, in particolare al Sud, dove si prevede una diminuzione delle temperature di anche 10°C. La rotazione del vento influenzerà anche le condizioni meteo generali, portando stabilità in molte aree e possibilmente anche una rimonta dell’anticiclone.

Novità in arrivo nella prossima settimana

È altrettanto importante notare che altre novità sono attese per la prossima settimana, con il probabile ritorno di temperature gradevoli su buona parte del territorio italiano. Tuttavia, si intravede anche l’arrivo di un’altra intensa perturbazione al Nord tra il 3 e il 4 di ottobre, che potrebbe nuovamente portare maltempo, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni atmosferiche.

Riepilogo delle previsioni meteo

Dettaglio delle previsioni giorno per giorno

Giovedì 26 settembre : Al Nord, maltempo con piogge su Alpi e Liguria ; al Centro, tempo prevalentemente stabile ma con incremento delle temperature; al Sud, giornata soleggiata con clima caldo.

Venerdì 27 settembre : Al Nord, continuazione del maltempo con piogge su Lombardia e Triveneto ; al Centro, attesi rovesci su Toscana ; al Sud, bel tempo con temperature elevate.

Sabato 28 settembre: Al Nord, peggioramento dal Triveneto verso l’Emilia Romagna; al Centro, temporali attesi in Umbria e Lazio; al Sud, sole e caldo con punte di 35°C.

Con queste previsioni, ci aspetta un autunno bizzarro, caratterizzato da una alternanza di condizioni climatiche che influiranno sulla vita quotidiana degli italiani.