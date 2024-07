Italia: in arrivo temporali intensi dopo il dominio dell’anticiclone africano

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Le previsioni meteorologiche segnalano un imminente cambiamento climatico in Italia, con un improvviso passaggio da temperature estreme a forti temporali. Dopo un lungo periodo di caldo afoso causato dall’anticiclone africano, gli esperti prevedono l’arrivo di nubifragi e fenomeni atmosferici violenti, dovuti all’accumulo di calore e umidità nell’aria. Questi eventi metereologici non solo interesseranno le regioni settentrionali, ma si estenderanno anche a parti del centro e del sud del paese, creando un quadro climatico complesso per i prossimi giorni.

Il passaggio dall’anticiclone a un clima instabile

Caronte e i suoi effetti

Dopo un’estate caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone CARONTE, che ha portato temperature torride fino a punte di 43°C, il tempo inizia a cambiare. La lunga e calda fase estiva si traduce ora in un accumulo di energia sotto forma di calore e umidità. Questo fenomeno atmosferico determina un’instabilità crescente, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali. Nelle prossime ore, secondo le previsioni, si prevede che aria più instabile in arrivo da ovest porti a rovesci localizzati, specialmente nelle zone alpine e in alcune aree della pianura padana, come il Piemonte. Anche Lombardia ed Emilia Romagna non saranno esenti da possibili acquazzoni pomeridiani, tipici di questo periodo dell’anno.

Temperature estive e il caldo intenso

Nonostante i temporali in arrivo, le temperature rimarranno comunque elevate. Sono attesi picchi di calore che raggiungeranno i 43°C nelle zone interne della SARDEGNA, mentre città come FIRENZE, SIRACUSA e TERNI si fermeranno attorno ai 38°C. Anche città come BOLZANO, CATANIA e FERRARA si troveranno a gestire massime di 37°C. La capitale, ROMA, segnerà “solo” 36°C, una notizia apprezzabile considerando le temperature insopportabili degli ultimi giorni. Questo contrasto fra calore e temporali rappresenta un’ulteriore dimostrazione della variabilità climatica in corso, un fenomeno sempre più comune.

Temporali in arrivo: focus su venerdì 2 agosto

Un “Break Temporalesco” in arrivo

Venerdì 2 agosto è previsto un forte cambiamento, battezzato dai meteorologi come “Break Temporalesco”. Questo giorno sarà caratterizzato da un aumento significativo dell’attività temporalesca, con intensi fenomeni che colpiranno soprattutto il NORD e alcune zone del CENTRO. A partire dal primo pomeriggio, vari cumulonembi, comunemente chiamati ‘cavolfiori’, cominceranno a svilupparsi e si muoveranno verso la Pianura Padana. Tali nuvole rappresentano un segnale chiaro del cedimento dell’anticiclone africano, con la possibilità di estensione anche all’Appennino settentrionale, in particolare tra Toscana e Marche.

Rischi di grandine e venti forti

Le previsioni indicano che i temporali non saranno semplici rovesci: ci si aspetta un’attenzione particolare verso fenomeni estremi, come la grandine e i downbursts, venti discendenti orizzontali che potranno superare i 100 km/h. La situazione climatica si preannuncia quindi complessa, e durante la giornata di venerdì la maggior parte delle regioni del Centro-Sud continuerà a sperimentare condizioni di caldo estremo, con città come SIRACUSA previste a 40°C. Questo quadro di caldo insostenibile, contrapposto ai temporali, rappresenta un forte richiamo ai cambiamenti climatici che stanno interessando l’Italia.

Prospettive climatiche tra caldo e temporali

Un’estate da record

Questo passaggio, che segna una fase definita ‘interafricana’, evidenzia il nuovo clima subtropicale a cui l’Italia sta sempre più abituandosi. Le caratteristiche di un’estate caratterizzata da caldo afoso, nubifragi e un clima opprimente si pongono come cruda realtà per il territorio italiano. Gli anticipati fenomeni atmosferici e le prolungate ondate di caldo sono indicativi di un clima in continua evoluzione, e la popolazione dovrà prepararsi ad affrontare questa combinazione di estremi.

Verso un clima sempre più instabile

I cambiamenti climatici globali si manifestano attraverso eventi meteorologici sempre più intensi. L’Italia, come parte integrante di questo mosaico climatico, si trova a fronteggiare un’estate caratterizzata da temperature elevate alternate a violenti temporali. È fondamentale che le istituzioni, i cittadini e gli esperti monitorino attentamente le previsioni e si preparino a gestire al meglio questa realtà climatica in mutazione.