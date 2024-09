Jackpot del Superenalotto: nessun vincitore per il ‘6’ e il prossimo premio arriva a 70 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Redazione

Il Superenalotto continua a generare attesa e speranza tra i suoi giocatori, ma l’estrazione di oggi, 3 settembre 2024, non ha visto vincitori con il punteggio massimo. Il jackpot stimato per il prossimo concorso arriva a ben 70.700.000 euro, un importo che stuzzica l’immaginario di chi sogna una vita migliore. Scopriamo insieme i dettagli delle vincite, le modalità di controllo delle schedine e i costi delle giocate al Superenalotto.

I punteggi vincenti: come funziona il gioco

Categorie di vincita e premi

Nel sistema del Superenalotto, i giocatori possono ottenere vincite diverse a seconda dei numeri indovinati. Le categorie di vincita vanno da un minimo di 2 numeri fino a un massimo di 6, con l’aggiunta della possibilità di vincere con il 5+. Le vincite variano sostanzialmente in base al totale del jackpot accumulato, ecco dunque una panoramica delle categorie di vincita e dei relativi premi:

2 numeri : la vincita con due numeri indovinati è di circa 5 euro .

: la vincita con due numeri indovinati è di circa . 3 numeri : indovinando tre numeri, si vanno a ritirare circa 25 euro .

: indovinando tre numeri, si vanno a ritirare circa . 4 numeri : per quattro numeri indovinati il premio cresce a circa 300 euro .

: per quattro numeri indovinati il premio cresce a circa . 5 numeri : indovinando cinque numeri, la vincita è di 32mila euro .

: indovinando cinque numeri, la vincita è di . 5+1 numeri: fornisce un premio orientativo di 620mila euro.

Queste informazioni evidenziano come il sistema di vincita del Superenalotto non si limiti a un’unica categoria, ma permetta a un ampio numero di partecipanti di sognare e vincere, anche con somme relativamente basse. Ciò rende il gioco accessibile a tutti, aumentando le possibilità di coinvolgimento collettivo.

Come controllare le proprie vincite

Strumenti per la verifica delle schedine

Verificare eventuali vincite al Superenalotto è un processo semplice e immediato. Gli utenti hanno a disposizione diverse opzioni per controllare le proprie schedine, fra cui l’app dedicata del Superenalotto. Quest’app consente di gestire la propria esperienza di gioco, fornendo la possibilità di controllare immediatamente i numeri estratti e le eventuali vincite.

In aggiunta all’app, esiste anche un archivio online aggiornato con le estrazioni delle ultime 30 giocate. Questo archivio permette ai giocatori di risalire alla combinazione vincente e di confrontarla con i numeri sulle schedine già giocate, evitando così sorprese e frustrazioni. Questi strumenti digitali hanno reso la verifica delle vincite più accessibile e immediata, promuovendo una maggiore interazione tra i giocatori e il gioco stesso.

I costi della schedina

Come si calcola la spesa per il Superenalotto

Quando si decide di partecipare al Superenalotto, è fondamentale conoscere il costo delle schedine e le modalità di gioco. La giocata minima prevede una colonna, che corrisponde a una combinazione di 6 numeri. Ogni combinazione ha un costo di 1 euro.

Per chi desidera aumentare le possibilità di vincita, esiste la formula delle giocate multiple. Attraverso le combinazioni a caratura, è possibile attivare fino a 27.132 colonne in un’unica schedina. In questo caso, ciascuna colonna aggiuntiva ha un costo di 1 euro, e la scelta di aggiungere il numero Superstar fa lievitare il costo a 1,50 euro per colonna.

Ad esempio, se un giocatore desidera giocare 5 colonne con l’opzione Superstar, il totale da versare sarà di 7,50 euro . Questo sistema consente ai giocatori non solo di avere più chance di vincita, ma offre anche una flessibilità nella scelta delle giocate.

Combinazione vincente del 3 settembre 2024

I numeri estratti

Durante l’estrazione odierna del Superenalotto, 3 settembre 2024, i numeri fortunati estratti non hanno premiato i jackpot più alti. La combinazione vincente è la seguente: 6, 38, 55, 71, 80, 85. Inoltre, il Numero Jolly estratto è 23, con il Superstar fissato al numero 24.

Sebbene non ci siano stati vincitori al primo livello, il jackpot continua a crescere, rendendo l’incontro successivo ancora più atteso dai giocatori. L’assenza di vincitori per il ‘6’ alimenta il sogno di una vincita record che potrebbe cambiare la vita di qualcuno. Con questi numeri, il gioco si fa sempre più interessante, e l’appuntamento con il prossimo concorso promette emozioni e suspense.