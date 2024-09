La AS Roma si prepara al cambio di direzione: Ghisolfi e Lombardo guidano l’area tecnica in attesa del nuovo Ceo

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

La Roma si trova in una fase di transizione significativa nell’area dirigenziale, mentre i Friedkin si preparano a nominare un nuovo amministratore delegato. I dirigenti Florent Ghisolfi e Maurizio Lombardo hanno assunto la gestione provvisoria dell’area tecnica. Con l’addio di Lina Souloukou, i riflettori sono puntati su potenziali candidati per sostituirla. Tra i nomi più chiacchierati c’è Giovanni Carnevali, attuale direttore generale del Sassuolo, che potrebbe portare esperienza e visione al club giallorosso.

Gestione tecnica della Roma: Ghisolfi e Lombardo alla guida

Panorama attuale della dirigenza Roma

In questo periodo di attesa per la Roma, la gestione tecnica è in mano a due figure chiave: il general manager Florent Ghisolfi e il segretario sportivo Maurizio Lombardo. Ghisolfi, negli ultimi giorni, è diventato un volto familiare per i tifosi, apparendo nei video social del club e fotografandosi a bordo campo accanto al tecnico Ivan Juric. Questa visibilità porta un messaggio chiaro: Ghisolfi sta cercando di affermarsi come leader, soprattutto dopo la recente partenza della sua rivale, Lina Souloukou. La sua ambizione è evidente e le sue competenze potrebbero rivelarsi cruciali per la Roma nei prossimi mesi.

Il ruolo di Maurizio Lombardo

Dall’altra parte, Maurizio Lombardo gioca un ruolo fondamentale nella strategia della squadra, supportando Ghisolfi nella presa delle decisioni chiave riguardanti il roster e le trattative di mercato. Con una grande esperienza nel mondo del calcio, Lombardo ha sempre avuto un occhio attento per i talenti emergenti e le opportunità di sviluppo. La sua presenza all’interno della dirigenza non solo garantisce continuità, ma anche un approccio pragmatico che potrebbe rivelarsi vantaggioso in un momento di cambiamento.

Alla ricerca del nuovo Ceo: chi è in lizza?

Possibili candidati per il ruolo di Ceo

Dopo la partenza di Lina Souloukou, i Friedkin sono attivamente alla ricerca di un nuovo amministratore delegato e le speculazioni intorno ai potenziali candidati si intensificano. Nonostante il vicepresidente Ryan Friedkin fosse inizialmente considerato un’opzione, è chiaro che la ricerca si sta orientando verso un profilo esterno e, possibilmente, italiano. Giovanni Carnevali, noto per aver guidato con successo il Sassuolo in un periodo di crescita eccellente, è uno dei nomi emersi con maggiore insistenza.

Giovanni Carnevali: un profilo da tenere d’occhio

Carnevali, attualmente alla guida del Sassuolo, ha contribuito a trasformare il club emiliano in una squadra competitiva nel panorama calcistico italiano. La sua abilità nel creare una rete di scouting efficace e nel gestire il mercato trasferimenti rappresenta un’ottima risorsa per la Roma. Anche se non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti, il suo nome è stato suggerito al presidente e la sua presenza a Roma per altre questioni lascia pensare a un interesse concreto.

Il futuro dello stadio di Pietralata

Progetti in corso e gestione attuale

Un’altra area di interesse per la Roma riguarda lo stadio di Pietralata, un progetto strategico che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del club. Attualmente, il dossier è gestito dall’avvocato Lorenzo Vitali e dalla responsabile delle relazioni istituzionali Lucia Bernabè. Mentre il club naviga in questa fase di incertezze, la costruzione di un nuovo impianto sportivo rimane una priorità per aumentare il valore e la presenza della Roma sul mercato.

Prospettive economiche e sociali

Il progetto dello stadio rappresenta non solo un’opportunità economica per il club, ma è anche visto come un’opportunità per rafforzare il legame con la comunità locale. La costruzione di un impianto moderno favorirebbe l’incremento delle entrate attraverso la vendita dei biglietti e delle ospitalità, creando così una base salda per investimenti futuri. Con la dirigenza attualmente impegnata nella continua ricerca di un nuovo Ceo, il futuro della Roma si prospetta pieno di sfide e opportunità.