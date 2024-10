La bellezza incontra la solidarietà con “Taglia & Dona i tuoi capelli”

Ultimo aggiornamento il 7 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Ritorna l’evento beauty e solidale “Taglia & Dona i tuoi capelli”, giunto ormai alla sua terza edizione. L’iniziativa, che promuove la donazione dei capelli a favore delle donne malate oncologiche, si terrà il 14 ottobre 2024 presso il salone di Franco e Cristiano Russo Parrucchieri in via Frattina 99 a Roma. Un’opportunità unica per fare la differenza e donare un segno concreto di speranza.

Taglio e piega in omaggio per ogni partecipante

L’iniziativa, organizzata da Cristiano Russo e il suo team di parrucchieri, offre un taglio e una piega gratuiti come ringraziamento per ogni donazione. Un gesto che diventa simbolo di generosità e che mira a sostenere le donne che stanno affrontando il difficile percorso delle terapie oncologiche, durante il quale la perdita dei capelli rappresenta una delle sfide più dure da affrontare.

I capelli raccolti destinati alla LILT

I capelli raccolti durante l’evento verranno donati alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, l’unico ente pubblico su base associativa dedicato alla prevenzione oncologica, con sede a Roma e supervisionato dal Ministero della Salute. Grazie al vostro contributo, sarà possibile sostenere concretamente le donne che affrontano ogni giorno la lotta contro il cancro.

Un dono di speranza per chi affronta la malattia

Per molte donne, la perdita dei capelli è uno dei momenti più difficili del loro percorso di guarigione. Qui è dove entra in gioco il vostro gesto: tagliare e donare i capelli diventa un simbolo di speranza e forza per chi ne ha più bisogno, contribuendo a portare sorrisi e sollievo durante un periodo delicato.

Requisiti per partecipare all’iniziativa

Per garantire che i capelli donati siano utilizzabili, ecco alcune regole da seguire:

Lavare accuratamente i capelli prima del taglio.

prima del taglio. I capelli devono essere di colore uniforme .

. La lunghezza minima richiesta è di 25 cm; in caso di capelli scalati, le ciocche più corte devono comunque essere di almeno 25 cm.

Come prenotare la vostra donazione

Per partecipare alla giornata del 14 ottobre 2024, basta prenotare il proprio appuntamento chiamando il numero 0669380274.

Un gesto di generosità e solidarietà che può fare davvero la differenza nella vita di qualcuno. Insieme, possiamo portare speranza e sostegno a chi sta affrontando momenti difficili. Partecipate e unitevi a questa iniziativa unica: tagliate e donate, trasformando i vostri capelli in un gesto d’amore e di speranza. Vi aspettiamo a cuore aperto e con le forbici pronte.