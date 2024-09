La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma celebra le GEP con 12 eventi imperdibili il 29 settembre

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma si prepara a festeggiare le Giornate Europee del Patrimonio con un’eccezionale apertura straordinaria domenica 29 settembre. Questa giornata ricca di eventi consentirà a visitatori e appassionati di esplorare i tesori custoditi in una delle più importanti biblioteche d’Italia. Il fitto programma di iniziative è progettato per coinvolgere il pubblico di ogni età, promuovendo la cultura e l’educazione attraverso un percorso che attraversa storie, linguaggi e civiltà.

eventi in programma nella biblioteca

visite guidate e laboratori creativi

Durante la giornata di apertura, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a visite guidate che permetteranno loro di scoprire i vari ambienti della Biblioteca, tra cui la suggestiva Sala Italo Calvino. Musica e letteratura si fonderanno attraverso laboratori creativi dedicati ai più piccoli, ideati per stimolare la loro curiosità e creatività. In questo contesto, i bambini potranno avvicinarsi alla scrittura e all’arte in modo ludico e coinvolgente.

incontri con esperti e conferenze

Inoltre, sono previsti incontri con restauratori di opere d’arte, che offriranno al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino il delicato lavoro di conservazione e restauro dei documenti. Le conferenze e le presentazioni a tema tratteggeranno l’importanza del patrimonio culturale italiano e la sua evoluzione nel tempo. I partecipanti potranno approfondire varie tematiche, scoprendo la storia e la ricchezza delle risorse disponibili nella biblioteca.

il tema dell’iniziativa: patrimonio in cammino

una connessione tra passato e presente

Il programma degli eventi si allinea al tema “Patrimonio in cammino” delle GEP 2024, che sottolinea l’importanza dei percorsi culturali e delle connessioni tra diverse tradizioni europee. Lo slogan scelto dal Consiglio d’Europa, “Routes, Networks and Connections”, invita alla scoperta dei legami tra le diverse culture e storie del continente. Gli eventi in programma si concentreranno proprio su questo aspetto, portando i visitatori in un viaggio tra passato e presente.

attività varie e coinvolgenti

Le dodici iniziative previste si concentreranno su diversi elementi del patrimonio, dalle tradizioni storiche e culturali del Lazio alle pratiche artistiche e musicali contemporanee. I laboratori sull’evoluzione delle forme di scrittura offriranno ai partecipanti un’esperienza pratica, mentre il Turning Page Recital di Lorenzo Biguzzi, previsto per la conclusione della giornata, promette di incantare gli spettatori con una selezione di opere musicali che riflettono la varietà dei linguaggi espressivi.

modalità di partecipazione e prenotazione

come partecipare agli eventi

Per partecipare a questa giornata speciale, è necessaria la prenotazione anticipata. Gli interessati possono iscriversi sul sito ufficiale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dove sarà disponibile un elenco dettagliato degli eventi e delle modalità di accesso. Le prenotazioni garantiranno la partecipazione a queste esperienze uniche, con la possibilità di esplorare la ricchezza di contenuti culturali offerti.

In questa occasione, la biblioteca non rappresenterà solo un luogo di raccolta di volumi, ma diventerà un centro vivo di incontri, complicità e scoperta.