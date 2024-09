La Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze 2023: oltre 80 gallerie in mostra con nuove opere straordinarie

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

La 33/a edizione della Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze promette un’esperienza di grande ricchezza culturale. Con oltre 80 gallerie provenienti da tutto il mondo, tra cui 14 nuove partecipazioni, l’evento si svolgerà a Palazzo Corsini dal 28 settembre al 6 ottobre. In questa rassegna si potranno ammirare capolavori di arte antica e contemporanea, con opere che spaziano dai maestri del passato alle novità del presente.

Un evento di portata mondiale

Data e location

Il prestigioso evento si collegherà a Firenze, cuore pulsante dell’arte e della cultura, dal 28 settembre fino al 6 ottobre 2023. Palazzo Corsini ospiterà le opere esposte, attirando visitatori, collezionisti e appassionati d’arte da tutto il mondo. La scelta di questa storica sede, con le sue bellezze architettoniche e artistiche, rende la Biennale un evento ancor più suggestivo e significativo.

Le nuove gallerie partecipanti

Fra le gallerie espositrici, quest’anno saranno presenti anche 14 nuove adesioni, arricchendo la manifestazione di diverse proposte artistiche e culturali. Questa diversificazione si traduce in un’esperienza che non solo celebra l’arte antica, ma che esplora anche il dialogo con l’arte contemporanea. Le nuove gallerie contribuiranno a creare un ponte tra passato e presente, offrendo opere che stimoleranno il dibattito e l’interesse.

Opere significative in esposizione

Capolavori di Michelangelo e Bernini

Uno dei punti salienti della Biennale è il ritorno della Dickinson Gallery, che stupirà i visitatori con un disegno inedito di ‘Giove’ di Michelangelo. Questa opera rappresenta non solo un prezioso pezzo della produzione michelangiolesca, ma anche una testimonianza della genialità artistica del Rinascimento. Accanto a questo, la prima partecipazione di Flavio Gianassi è di grande rilevanza, presentando ‘Quattro teste urlanti’ di Gian Lorenzo Bernini, opere di bronzo dorato che nel 2019 sono state riconosciute per il loro eccezionale interesse storico e artistico.

Sculture e dipinti d’epoca

Tra le opere notevoli troviamo anche la scultura lignea ‘Ecce Homo’, realizzata da Andrea Brustolon e presentata dalla galleria Alessandra Di Castro. Altro highlight è un dipinto di Francesco Zuccarelli, ‘Festa in campagna’, esposto da Gallo Fine Art e risalente al periodo inglese del maestro nel 1753. Da Fondantico ci sarà la ‘Venere dormiente con Cupido e un amorino’ di Giovanni Lanfranco, datata tra il 1618 e il 1620, mentre Frediano Farsetti mostrerà opere del primo Novecento italiano, tra cui pezzi di Alberto Savinio e Giorgio de Chirico.

Eventi speciali e opportunità di networking

Serata di gala e evento di beneficenza

La Biennale non è soltanto un’esposizione di grande prestigio, ma anche un’importante occasione per il networking tra esperti del settore e appassionati. Il 26 settembre si terrà una serata di gala esclusiva, con oltre 800 invitati, tra cui direttori di musei nazionali e internazionali. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per approfondire relazioni nel campo dell’antiquariato e dell’arte.

Evento di beneficenza

Ulteriore momento significativo sarà l’evento di beneficenza, previsto per il 27 settembre a favore della Fondazione Bocelli. Quest’iniziativa sottolinea non solo l’impegno sociale della Biennale, ma anche il legame con l’arte e la cultura come strumenti di inclusione e supporto. L’evento di beneficenza si preannuncia come un’occasione per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico su questioni rilevanti attraverso l’arte.

La Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze si presenta quindi come un appuntamento imperdibile, un’occasione per scoprire opere straordinarie e interagire con le molteplici sfaccettature della cultura e dell’arte.