La Commissione europea approva aiuti di Stato per il benessere animale in Danimarca: 20 milioni per i suini

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La Commissione europea ha dato il via libera a un nuovo regime di aiuti di Stato in Danimarca, destinato a garantire standard più elevati di benessere per i maiali. Con un investimento di circa 20 milioni di euro, il programma si propone di sostenere gli allevatori nell’adozione di misure preventive contro la morsicatura della coda, un problema legato a condizioni di stress tra gli animali. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle pratiche di allevamento in Danimarca ed è conforme alle normative UE.

Obiettivi del regime danese

Prevenire la morsicatura della coda nei maiali

Uno degli obiettivi principali del programma è quello di combattere la morsicatura della coda, un comportamento che può insorgere a causa di stress e condizioni di vita sfavorevoli per i maiali. Il fenomeno è comune in allevamenti dove gli animali sono costretti a convivere in spazi ridotti e con opportunità limitate di esprimere comportamenti naturali. Attraverso il finanziamento di questo regime, si desidera ridurre la necessità di pratiche come il taglio della coda nei suini, intervento usato per limitare i danni derivanti da tale comportamento.

Miglioramento delle condizioni di allevamento

Il programma prevede l’implementazione di diversi miglioramenti per le strutture di allevamento. Tra le misure indicate ci sono l’aumento dello spazio dedicato ai maiali per mangiare e bere, una maggiore supervisione da parte degli allevatori e il miglioramento delle condizioni di alloggio. Queste azioni sono finalizzate a creare un ambiente più favorevole per gli animali, contribuendo così a ridurre l’ansia e a promuovere un comportamento più sano tra i maiali allevati.

Dettagli e durata del programma

Contributi finanziari e servizi offerti

Il regime di aiuti approvato dalla Commissione europea non solo prevede sovvenzioni dirette agli allevatori di suini, ma anche l’offerta di servizi sovvenzionati per attività di formazione e sviluppo. Questi servizi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili, rendendo così più accessibile l’adozione di pratiche migliorative per il benessere animale.

Tempistiche per l’attuazione

L’iniziativa avrà una durata fino al 31 dicembre 2029, fornendo un periodo significativo per attuare le misure necessarie. Durante questo periodo, gli allevatori potranno ricevere supporto per adattare le loro pratiche di allevamento, il che non solo avrà un impatto positivo sul benessere degli animali, ma potrà anche influenzare positivamente il settore agroalimentare danese nel suo complesso.

Impatto sulla concorrenza e sulle normative europee

Analisi della Commissione Europea

In base all’analisi della Commissione, il regime danese è ritenuto necessario e proporzionato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si stima che il suo impatto sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione europea sarà limitato, dato che i benefici saranno circoscritti al territorio danese e diretti esclusivamente al miglioramento delle condizioni di vita dei suini.

Rispetto delle normative sugli aiuti di Stato

L’approvazione si inserisce nel quadro delle normative europee sugli aiuti di Stato, che mirano a garantire un’equità competitiva tra gli Stati membri. La Commissione ha esaminato attentamente il piano e ha confermato che esso non distoglie le dinamiche di mercato, mantenendo così un equilibrio tra sostegno agli allevatori e rispetto delle regole di concorrenza fissate a livello comunitario.

Il regime danese, quindi, rappresenta un’importante iniziativa per promuovere il welfare animale, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea di migliorare gli standard di vita degli animali da allevamento.