La Lupa trionfa al Palio di Siena 2024 con un debutto straordinario del cavallo Benitos

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il Palio di Siena, uno degli eventi più attesi dell’estate, ha visto oggi trionfare la Contrada della Lupa, dedicato alla Madonna Assunta. Questo storico incontro, che si svolge in Piazza del Campo, ha regalato emozioni forti a migliaia di spettatori. La vittoria della Lupa rappresenta il traguardo numero 38 nella sua lunga storia, con un debutto eccezionale del cavallo Benitos e un fantino alle prime esperienze in questo prestigioso contesto.

L’evento: significato e tradizione

Il Palio di Siena è una manifestazione storica e culturale che combina competizione, tradizione e devozione religiosa. Ogni anno, i cittadini di Siena si mobilitano per supportare le proprie contrade, indossando i colori e partecipando con entusiasmo ai preparativi. La corsa è non solo una sfida tra cavalli e fantini, ma un vero e proprio fenomeno culturale che richiama visitatori da tutto il mondo. Il Palio della Madonna Assunta, che si tiene il 15 agosto, è particolarmente significativo poiché coincide con le celebrazioni religiose legate all’Assunzione della Vergine Maria.

Quest’anno, l’evento ha dovuto fronteggiare imprevisti meteorologici, poiché la corsa prevista per il 16 agosto è stata rinviata a causa di forti piogge, permettendo così alla competizione di svolgersi nel migliore dei modi il giorno seguente. L’afflusso di pubblico e la partecipazione delle contrade hanno dimostrato l’importanza di questa tradizione nell’identità culturale di Siena.

Una corsa ad alta tensione

La carriera di oggi, che ha avuto luogo alle 19:00, ha visto una serie di eventi ad alta tensione e competizione serrata. Le dieci contrade – Onda, Istrice, Lupa, Chiocciola, Oca, Leocorno, Selva, Valdimontone, Nicchio e Civetta – hanno preso posizione nel Cortile del Podestà, pronte a dare il via ad una corsa combattuta. Dopo due tentativi di partenza non validi, il Mossiere Renato Bircolotti ha finalmente dato il via, e l’attesa si è trasformata in un’accelerazione di emozioni.

La Lupa, partendo in pole position, ha mantenuto la testa della corsa per l’intero tracciato, dimostrando una forza e una determinazione che le hanno consentito di resistere agli assalti delle altre contrade. Le rivalità storiche tra le contrade sono emerse in tutta la loro intensità, amplificando la tensione della corsa. La validità della mossa è stata riconosciuta solo dopo un prolungato allineamento, mostrando la pressione e la responsabilità del Mossiere nel regolare le dinamiche di partenza.

La vittoria di Benitos e del fantino Dino Pes

Il cavallo Benitos, castrone sauro di sette anni, ha fatto il suo esordio trionfale nel Palio di Siena, conquistando il Drappellone disegnato da Riccardo Guasco. Il fantino Dino Pes, conosciuto con il soprannome di Velluto, ha guidato il cavallo con maestria, dimostrando abilità e controllo in ogni curva del percorso. Per Pes, che è originario di Silanus in Sardegna, questa vittoria segna un importante traguardo professionale, essendo questo il suo primo successo su dieci partecipazioni complessive.

Dopo il traguardo, un clima festoso ha invaso Piazza del Campo, con i contradaioli della Lupa che hanno celebrato la vittoria e reso omaggio alla Madonna Assunta con una processione che ha avuto inizio dal campo di gara. La Contrada della Lupa, sotto la guida del Capitano Giulio Bruni e con il supporto di un team affiatato, ha dimostrato ancora una volta la sua tenace competitività e la forza del legame con la propria storia e tradizione.

La sicurezza degli animali e il futuro del Palio

Dopo la corsa, è stata confermata la salute e l’integrità degli undici cavalli che hanno partecipato, tutti ritornati alle rispettive stalle senza problemi di infortuni. La sicurezza dei cavalli è una priorità fondamentale per gli organizzatori del Palio, che si impegnano a garantire condizioni ottimali sia per gli animali che per i fantini.

Il Palio di Siena continua a rappresentare un patrimonio culturale di grande valore, riunendo generazioni nella celebrazione delle tradizioni locali. Dopo il successo della Lupa e le emozioni vissute, l’attenzione si sposterà ora verso il prossimo Palio, rinnovando l’attesa per le nuove sfide e il perpetuo legame tra le contrade e il cuore pulsante di Siena.