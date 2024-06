La principessa Eugenia fuori dalla lista nera reale: la distanza dai Sussex e il sostegno a William

Contesto: La principessa Eugenia, membro della famiglia reale britannica, sembra aver preso le distanze dal principe Harry e Meghan Markle, guadagnandosi nuovamente il favore della corona. In un periodo particolarmente delicato per William e Kate, Eugenia e sua sorella Beatrice hanno scelto di sostenere il cugino, dimostrando la loro lealtà alla famiglia reale.

1. La fine dell’amicizia con Harry e Meghan

Sottotitolo: La rottura tra le principesse di York e i Sussex

Un tempo, la principessa Eugenia e sua sorella Beatrice erano legate da una stretta amicizia con il principe Harry e Meghan Markle. Tuttavia, secondo quanto riportato dai tabloid britannici, questa amicizia si sarebbe incrinata fino a giungere ad una definitiva rottura.

Nonostante Eugenia avesse persino visitato i Sussex negli Stati Uniti nel 2020, sembra che i rapporti tra le due coppie siano ormai compromessi. A segnalare questo cambiamento è stata la partecipazione di Eugenia e Beatrice ad una festa in giardino a Buckingham Palace, in palese supporto al principe William.

Secondo le cronache del gossip, questa presa di posizione delle sorelle di York sarebbe indicativa di una scelta precisa: schierarsi con la famiglia reale e distanziarsi dai Sussex.

2. Il sostegno a William in un momento difficile

Sottotitolo: Le principesse di York al fianco del cugino

In un periodo storico particolarmente delicato per William, dovuto alle condizioni di Kate Middleton, Eugenia e Beatrice hanno deciso di stare vicino al cugino, per non deludere la famiglia reale.

Una fonte vicina al Daily Mail ha rivelato: “Beatrice ed Eugenia non possono immaginare cosa stia passando William in questo momento, ed è stato un onore per loro dargli un po’ di supporto“.

Questa decisione ha portato la principessa Eugenia a guadagnarsi nuovamente la fiducia della corona, uscendo così dalla cosiddetta “lista nera reale”. La stessa Eugenia ha pubblicato una foto della festa sul suo profilo Instagram, accompagnandola da una didascalia che inneggia all’unione e alla tutela della famiglia.

In questo contesto, sembra che Eugenia e Beatrice abbiano scelto di sostenere la famiglia reale e il principe William, prendendo le distanze dai Sussex e riconquistando così il loro posto all’interno della monarchia britannica.