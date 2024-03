La Promessa: Anticipazioni della Puntata del 6 Marzo 2024

La soap spagnola La Promessa è diventata un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda mercoledì 6 marzo 2024 e quali sono gli eventi più attesi della trama.

Salvador e i Preparativi per il Matrimonio

Nell’episodio di oggi de La Promessa, il protagonista Salvador continua ad affrontare problemi di salute, mostrando sintomi di ansia e attacchi di panico. Nonostante ciò, i preparativi per il suo matrimonio proseguono senza sosta. Nel frattempo, Maria trova l’abito da sposa perfetto su una rivista di moda e le sue amiche si adoperano per ricrearlo con un budget limitato.

Lorenzo e i Segreti da Svelare

Lorenzo, nel frattempo, si impegna nelle sue indagini per scoprire chi lo ha visto baciare la baronessa. Grazie all’aiuto del figlio Curro, scopre che si tratta di qualcuno del servizio. Nel frattempo, la baronessa si rende conto del buon rapporto tra Curro e Jana. Parallelamente, Lorenzo guadagna sempre più la fiducia di Catalina per i suoi progetti futuri, dimostrando di essere determinato a svelare i segreti che si celano dietro le apparenze.

Dove Guardare La Promessa in Streaming

Se non vuoi perdere neanche un episodio de La Promessa, puoi guardarla in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset accessibile gratuitamente previa registrazione. Basta creare un account e potrai accedere a tutti gli episodi della soap spagnola quando vuoi e dove vuoi. Inoltre, la puntata di oggi è disponibile anche in replica sulla piattaforma, così da non perdere nemmeno un dettaglio delle vicende amorose e drammatiche dei protagonisti.

La Promessa: Appuntamento Fisso su Canale 5

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, La Promessa va in onda su Canale 5 dalle 16:40 alle 16:55, accendendo le emozioni e le aspettative dei telespettatori. Unica eccezione nella programmazione è il sabato, quando la soap non va in onda. La serie si inserisce perfettamente nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 insieme ad altre note soap come Beautiful e Terra Amara, offrendo al pubblico intrattenimento di qualità e storie avvincenti da seguire con passione.

Segui La Promessa in Diretta e in Replica

Per non perdere nemmeno un episodio di La Promessa, sintonizzati su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:40 e lasciati coinvolgere dalle vicende dei protagonisti. In alternativa, puoi optare per lo streaming su Mediaset Infinity e rivedere la puntata in replica dopo la messa in onda. La soap spagnola conquista sempre più il pubblico italiano, grazie alle sue trame avvincenti e al cast di attori talentuosi che interpretano personaggi indimenticabili.