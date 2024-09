La quarta stagione di Emily in Paris: tra luoghi iconici, nuova moda e avventure in Italia

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La serie “Emily in Paris” di Netflix continua a catturare l’attenzione del pubblico mondiale, proprio mentre il mondo degli eventi sportivi si prepara a ospitare le Paralimpiadi. La quarta stagione si fa portavoce di una Parigi vibrante e ricca di cultura, con l’inserimento di nuove location e paesaggi mozzafiato, che promettono di incantare gli spettatori. In questo viaggio alla scoperta di luoghi emblematici del programma, ecco un approfondimento sulle città visitate dalla protagonista Emily Cooper, sulla moda che caratterizza la serie e sulle suggestioni culturali da non perdere.

Parigi: il cuore pulsante della serie

Luoghi iconici della capitale francese

Parigi continua a ricoprire un ruolo centrale nella trama di “Emily in Paris”. I luoghi emblematici della città, noti ai fan della serie, rivivono in ogni episodio. La protagonista, Emily, torna a frequentare le sue tappe preferite, come le affascinanti vie del I ARRONDISSEMENT e dei COLORI vibranti di artisti locali. Qui si trova la celebre Place de Valois, sede dell’agenzia dove lavora e un punto d’incontro fondamentale per i pranzi con i suoi colleghi al Bistrot Valois. Non distante dal Louvre, questa piazza è un vero e proprio angolo di relax in città.

Un viaggio attraverso i quartieri parigini

Non solo il I ARRONDISSEMENT, ma tutta Parigi rappresenta un mondo da esplorare. Il V ARRONDISSEMENT, ad esempio, ospita il caratteristico appartamento di Emily situato in Place de l’Estrapade, mentre nel VI ARRONDISSEMENT si trova il leggendario Café de Flore, antico ritrovo di intellettuali e artisti che nei dialoghi della protagonista diventano parte integrante della trama. La serie mette in mostra anche luoghi come il maestoso Opéra Garnier, in IX ARRONDISSEMENT, dove avviene un colpo di scena romantico e culturale.

Sette le meravigliose location italiane a Roma

La dolce vita nella capitale

La seconda parte della quarta stagione approda a Roma, immersa nei numerosi e iconici luoghi che hanno fatto la storia del cinema. Luoghi come il Colosseo e la Fontana di Trevi diventano palcoscenico di nuove avventure per Emily. Trastevere, con i suoi vicoli autentici e vivaci, offre uno scorcio sulla vita romana, mentre la celebre Bocca della Verità, all’interno della chiesa di Santa Maria in Cosmedin, offre un tocco di mistero e folklore. La capitale italiana non delude e si rivela uno scenario ideale per il passaggio di Emily, arricchendo la narrazione con nuove atmosfere.

La moda di Emily: un patrimonio culturale parigino

Un guardaroba che conquista

Con l’avvio della quarta stagione, la moda continua a rivestire un’importanza cruciale nella serie. La collezione di capi indossati dalla frizzante marketing executive statunitense è diventata un simbolo di stile e originalità. I fan possono ora partecipare a un’asta esclusiva organizzata da Catawiki, che celebra il guardaroba di Emily con pezzi iconici, come la celebre borsa Kelly 32 di Hermès e la collana in oro di Cartier.

Arredi e oggetti dal design unico

Non solo abbigliamento: il fascino estetico di “Emily in Paris” si riflette anche in arredi e oggetti che richiamano il suo stile di vita cosmopolita. Collezioni di arredo d’interni, come vasi Val Saint Lambert e poltrone contemporanee, avvicinano il pubblico al modo di vivere parigino. Questi elementi mixano arte e design, catturano la vivacità della capitale francese.

Nuove avventure tra arte e natura

Viaggio in Normandia e nelle Alpi Francesi

La quarta stagione regala agli spettatori emozionanti escursioni in luoghi straordinari come la Maison et Jardin di Claude Monet a Giverny, un’ode all’arte impressionista e un ideale rifugio immerso nella natura. La visita a questo luogo affascinante nella regione della Normandia offre un’opportunità unica di immergersi nella bellezza del paesaggio francese.

L’incanto delle Alpi Francesi

Le Alpi Francesi rispondono all’appello della serie con la scoperta di Mégevè, suggestivo villaggio sciistico e nuova ambientazione. Qui, la protagonista si ritrova a esplorare la cultura montana, incapsulando il fascino di una regione che unisce sport e bellezza naturale. Questo approccio alle location arricchisce la narrazione e permette di esplorare angoli di Francia spesso trascurati.

L’attesa per “Emily in Paris” è davvero notevole, e mentre le nuove storie prendono vita, il viaggio si fa approfondito, arricchendosi di emozioni e scoperte in ogni angolo di Parigi, Roma e oltre.