La Regione Lazio investe 75 milioni di euro per promuovere l’innovazione e le start up nel territorio

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Investendo 75 milioni di euro per il sostegno delle imprese innovative, la Regione Lazio compie un passo importante nella sua strategia di sviluppo economico. Con una partnership istituzionale con CDP Venture Capital, la gestione dei fondi sarà affidata a Lazio Innova, creando così un ecosistema favorevole per le start up del territorio. Questo articolo esplora i dettagli dell’iniziativa, gli obiettivi a lungo termine e le modalità di attuazione.

Protagonisti dell’iniziativa

La presentazione del progetto

L’annuncio del programma di investimento è avvenuto in una conferenza stampa a cui hanno partecipato figure chiave del panorama imprenditoriale e politico del Lazio. La vicepresidente e assessora allo sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel contesto della crescita economica regionale. Al suo fianco erano presenti il presidente di Italian Business Angel Network, Paolo Anselmo, e l’amministratore delegato di CDP Venture Capital, Agostino Scornajenchi. Non sono mancati neppure il direttore generale di Lazio Innova, Andrea Ciampalini, e il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini. La sinergia tra istituzioni e imprese è un messaggio chiaro per il mercato: investire in innovazione è una priorità.

La strategia della Regione Lazio

Verso un polo imprenditoriale innovativo

All’interno della nuova programmazione comunitaria PR FESR 2021/2027, la Regione Lazio ha messo a punto una strategia territoriale con l’ambizioso obiettivo di trasformare il Lazio in un polo attrattivo per imprese innovative. Roberta Angelilli ha evidenziato che le iniziative sono volte a garantire capitali e servizi affinché il territorio possa massimizzare le opportunità di sviluppo. La Regione utilizzerà vari strumenti di aiuto di Stato, integrandoli con diverse modalità di scouting, per attrarre operatori specializzati in ambiti ad alta tecnologia.

L’intento è quello di generare un ambiente di crescita per la creazione di nuove imprese, in grado di rispondere alle sfide poste dalle tecnologie emergenti. Ciò si traduce in una programmazione mirata che punta a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, cavalcando l’onda dell’innovazione e della digitalizzazione.

Dettagli degli investimenti

Quattro fondi distinti per l’innovazione

Il piano di investimenti si articola in quattro fondi specificamente destinati a sostenere le start up e le PMI del Lazio. Questi fondi includono “Lazio Venture 2” con un budget di 44,6 milioni di euro, “Venture Tech Lazio” con 12 milioni di euro, “TT Venture Lazio” con 3,31 milioni di euro e infine “Innova Venture 2” con 5,25 milioni di euro. Questi strumenti forniscano un supporto finanziario mirato a garantire che le nuove iniziative imprenditoriali possano avviarsi e svilupparsi con successo.

La gestione dei fondi seguirà un approccio collegiale, non solo limitato alla fornitura di capitali, ma anche a servizi di consulenza, networking e supporto strategico. Queste misure intendono attrarre investitori e start up di alto calibro, creando una vera e propria rete di supporto per l’innovazione nel Lazio.

Collaborazione con CDP Venture Capital

Un alleato strategico per la crescita

La collaborazione con CDP Venture Capital rappresenta un tassello fondamentale nel piano della Regione Lazio. Come sottolineato da Agostino Scornajenchi, questo operatore di capitale di rischio è pronto a co-investire e integrare le proprie competenze con quelle del territorio. L’obiettivo è massimizzare il ritorno degli investimenti, supportando non solo le start up, ma anche le iniziative di trasferimento tecnologico.

La partnership mira a creare un modello replicabile che combina le risorse e le capacità di CDP Venture Capital con la conoscenza del mercato locale. Ciò rappresenta un’opportunità per avvicinare i capitali nazionali e internazionali alle esigenze delle imprese del Lazio.

Prossimi passi per l’attuazione

Le fasi di avvio e implementazione dei fondi

Entro le prossime settimane, è previsto il lancio di un avviso per la selezione di un comitato d’investimento indipendente, il quale sarà responsabile della gestione dei fondi. Questo comitato avrà il compito di prendere decisioni strategiche riguardanti le opportunità di investimento, garantendo un processo di valutazione trasparente e professionale.

A partire dal primo semestre dell’anno prossimo, sarà data avvio alla pubblicazione delle call per le varie iniziative e saranno definite le modalità di collaborazione con CDP Venture Capital. L’intento è di rendere operativi tutti gli strumenti previsti dalla programmazione PR FESR entro il primo quadrimestre del 2025, garantendo così un supporto tempestivo e efficace alle imprese innovative del Lazio.