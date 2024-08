La rinascita del turismo montano in Italia: dal lusso alla cultura nelle Dolomiti

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’Italia offre un panorama montano ricco di storie e tradizioni, da sempre apprezzato non solo dagli amanti della natura, ma anche da chi cerca esperienze di benessere esclusivo. Le montagne italiane, in particolare quelle delle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO, si stanno trasformando in destinazioni di lusso, attrattive per i turisti stranieri e le nuove generazioni, che riscoprono e valorizzano il patrimonio storico e culturale di queste località.

borghi storici e innovazioni moderne

La via delle Dolomiti

Tra i luoghi più suggestivi dell’Alto Adige, spicca Bressanone. Questa città vescovile, le cui origini risalgono a oltre mille anni fa, rappresenta un ponte tra Italia e Germania, con il suo centro storico caratterizzato da portici medievali e vivaci attività culturali. Proseguendo verso la Plose, situata a 1800 metri di altitudine, i visitatori possono godere di panorami mozzafiato e riscoprire la storia legata alla Grande Guerra, evidenziata da diversi musei e sentieri escursionistici.

La scalata verso lo Sciliar nel Parco Naturale Sciliar-Catinaccio rivela ulteriori bellezze naturali, con paesini come Castelrotto, Siusi e Fiè allo Sciliar che offrono una vista incantevole. Attraversando il passo Costalunga, i turisti possono viaggiare dalla Val di Fassa alla Val d’Ega, ammirando un paesaggio che unisce storia e natura. Questo itinerario è ideale per escursionisti e motociclisti, rivelando il fascino di luoghi storici e la bellezza dei suoi sentieri.

Bressanone: un gioiello culturale

Nel cuore di questa regione, Bressanone si distingue non solo per la sua storia ma anche per la sua vivace cultura. La città conserva un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, con negozi di alta moda che si fondono con la bellezza architettonica. La Hofburg, residenza storica dei vescovi, ospita eventi e mostre, rendendo Bressanone un centro di attrazione per artisti e intellettuali.

L’albergo Adler, primo hotel della città, rappresenta un esempio di come la tradizione possa combinarsi col contemporaneo. Ristrutturato con gusto da Silvana e Christoph Mayr, la struttura mantiene spazi storici come il corridoio gotico, mentre arredi minimalisti e moderni creano un ambiente accogliente e rilassato. Elementi naturali, come legno chiaro e tessuti alpini, arricchiscono l’atmosfera, mentre la piscina panoramica offre un’esperienza di relax unica.

la filosofia della sostenibilità

L’innovazione gastronomica

Alberghi come l’Adler non si limitano a offrire comfort e stile; sono anche pionieri della sostenibilità nel settore alberghiero. Ogni dettaglio è curato per ridurre l’impatto ambientale: dall’utilizzo di ingredienti freschi e locali, alle porzioni ridotte nel buffet per minimizzare gli sprechi. Le marmellate sono fatte in casa e il pane è servito fresco, offrendo agli ospiti un’esperienza gastronomica autentica e rispettosa dell’ambiente.

Silvana e Christoph gestiscono anche il ristorante Oste Scuro, un punto di riferimento culinario di Bressanone da oltre 150 anni, dove tradizione e innovazione si incontrano. La proposta gastronomica esalta i sapori locali, utilizzando ingredienti di alta qualità provenienti dai mercati circostanti. Prodotti come la carne ovina della razza Villnösser Brillenschaf e verdure coltivate localmente raccontano storie di un territorio che cerca di preservare e celebrare le sue tradizioni.

Forestis: un simbolo del lusso montano

Un’altra straordinaria struttura dell’Alto Adige è il Forestis, situato sulla Plose. Questo hotel esclusivo è stato originariamente concepito come sanatorio nel 1912, ma è stata la visione di Alois Hinteregger a trasformarlo in un lussuoso rifugio. In questo contesto, il legno, la natura e un servizio impeccabile si uniscono per offrire un’esperienza di soggiorno indimenticabile.

Al suo interno, gli ospiti possono approfittare di suite immerse nella natura, ristoranti con vista panoramica e un’area spa che riporta alla mente il concetto di benessere in chiave moderna. La cucina del Forestis, guidata dallo chef Roland Lamprecht, si inspira ai prodotti locali, offrendo piatti che combinano tradizione e innovazione. Oltre agli ingredienti freschi, la filosofia del ristorante cerca di restituire agli ospiti la sensazione di un ritorno alla natura, passando attraverso ricette che svelano la storia e l’identità del territorio.

il luxury wellness a fiè allo sciliar

Romance e natura al Turm Hotel

Il Romantik Turm Hotel, situato a Fiè allo Sciliar, è un altro esempio di come il lusso possa sposarsi con arte e cultura. Con le sue quattro torri medievali, l’hotel offre un’atmosfera unica, arricchita da un ricco patrimonio artistico, tra cui opere di Picasso e Dalì. Gli ospiti possono godere di un’esperienza completa di relax e wellness, che unisce trattamenti tradizionali a spazi esclusivi.

L’hotel è gestito dalla famiglia Pramstrahler, la quale ha continuato a vedere nell’edificio non solo un’opportunità commerciale, ma una vera e propria storia da raccontare. Tra i servizi offerti, la spa di lusso include trattamenti rivitalizzanti e piscine con vista sul lo Sciliar, regalando momenti di pace agli ospiti.

L’armonia tra natura e architettura del Turm Hotel rende ogni soggiorno un’esperienza unica, dove gli utenti possono scoprire la bellezza del paesaggio circostante mentre si prendono cura di sé stessi. Le storie di ospiti famosi e l’attenzione ai dettagli hanno reso l’hotel un punto di riferimento nel panorama del wellness italiano.

Rimanendo fedeli alla storia delle loro terre e impegnandosi per un futuro sostenibile, queste strutture non solo attraggono nuovi visitatori ma costruiscono anche un legame duraturo con la cultura locale, rendendo l’Italia, e soprattutto le sue montagne, una destinazione sempre più ambita.