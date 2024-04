La Rivincita delle Bionde: Un Nuovo Inizio TV

La celebre saga cinematografica “La Rivincita delle Bionde” si prepara a fare il suo ritorno sullo schermo, questa volta sotto forma di una serie televisiva che sta generando molta attesa ed entusiasmo tra i fan. La notizia è emersa recentemente, annunciando che la talentuosa Reese Witherspoon sarà alla produzione di questa nuova serie ambientata nel mondo di “Legally Blonde”, in collaborazione con Josh Schwartz e Stephanie Savage, il duo di produttori di successo di “Gossip Girl”.

Il Progetto di Amazon Prime Video

Il progetto, che sarà distribuito su Amazon Prime Video, si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo e si inserisce in una strategia più ampia delineata dal servizio di streaming di Jeff Bezos. Quest’ultimo mira a valorizzare il vasto catalogo di MGM, dopo l’acquisizione avvenuta nel 2021. Tra i titoli pregiati che Amazon desidera riproporre spicca appunto “Legally Blonde”, che vedrà Prime Video collaborare nuovamente con la rinomata casa di produzione Hello Sunshine.

Una Franchise Seriale in Crescita

Non solo una, ma pare che una seconda serie spin-off di “La Rivincita delle Bionde” sia già in fase di studio, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. L’obiettivo è sviluppare un franchise televisivo composto da diversi titoli, ampliando l’universo creativo della saga. Al momento non è ancora chiaro se Reese Witherspoon tornerà a interpretare il ruolo iconico di Elle Woods, come tanto si è vociferato rispetto a un presunto terzo film mai concretizzato.

Genio Creativo di Reese Witherspoon

*Fondata da Reese Witherspoon, lo studio Hello Sunshine ha già portato alla luce successi come la serie “Daisy Jones & the Six” e il film “Un regalo da Tiffany” per Amazon. Nel 2021, Witherspoon ha ceduto una parte della società a Candle Media, condotta dai ex dirigenti Disney Kevin A. Mayer e Tom Staggs, in un accordo da 900 milioni di dollari. Nonostante la cessione, Witherspoon e la sua partner in affari Sarah Harden mantengono quote e un ruolo nel consiglio di amministrazione.

La Luce in Fondo al Tunnel

In attesa che Amazon confermi ufficialmente la produzione della serie, il progetto rimane in fase di valutazione da parte dei dirigenti di Prime Video. Tuttavia, considerando l’importanza di “La Rivincita delle Bionde” come titolo di spicco di MGM, è probabile che questa serie veda presto la luce. Resta solo da scoprire quando e in che modo questo nuovo capitolo incanterà gli spettatori con le sue avventure intriganti e coinvolgenti.