La romantica storia d’amore di Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti: dal salvataggio al matrimonio

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Redazione

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti hanno scritto una pagina romantica della loro vita, passando da una semplice amicizia a un legame indissolubile. Dopo ben sette anni di relazione, la coppia ha suggellato il loro amore con un matrimonio a giugno 2023. La loro storia, arricchita da un episodio drammatico che ha segnato l’inizio della loro relazione, è una testimonianza di come il destino possa unirci in modi inaspettati.

Dall’amicizia a un legame profondo

Il primo incontro e il salvataggio

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti hanno iniziato la loro avventura insieme nel 2016, ma la loro amicizia risale a prima di questo incontro. Si racconta che la scintilla tra loro sia scoccata in modo particolare durante una cena, quando Groppelli ha percepito che qualcosa non andava in Sallusti. “Ero seduta a tavola e mi sono accorta che aveva la bocca storta,” ha dichiarato in un’intervista. Quella situazione, inizialmente apparentemente innocua, ha portato Groppelli a prendere una decisione cruciale: accompagnarlo in ospedale.

Quella semplice scelta si è rivelata vitale, poiché i medici hanno confermato che Sallusti stava attraversando un principio di infarto. Senza il tempestivo intervento della Groppelli, il giornalista potrebbe aver affrontato conseguenze fatali. “Gli rimasi accanto fino a quando i medici mi dissero che era fuori pericolo,” ha raccontato. Questo episodio non ha solo ridato a Sallusti la vita, ma ha anche innescato un legame più profondo tra i due.

L’inizio di una storia d’amore

Dopo quell’evento drammatico, la loro amicizia ha cominciato a trasformarsi in qualcosa di più profondo. “Lui si sveglia e mi bacia. Io resto di sasso e scappo via,” ha ricordato Groppelli. Da quel momento, il 25 di ogni mese è diventato per loro un anniversario da festeggiare. Ogni anno, Sallusti non manca di inviarle un mazzo di fiori per commemorare il giorno che ha cambiato le loro vite. L’incontro fatidico ha gettato le basi per una relazione che si è sviluppata gradualmente, traboccante di amore e rispetto reciproco.

Il matrimonio a Lerici: una celebrazione da sogno

La cerimonia nuziale

Dopo sette anni di amore, il 2023 ha segnato un passo significativo per Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti, che hanno ufficialmente unito le loro vite in matrimonio. La cerimonia si è svolta a Lerici, un incantevole borgo affacciato sul mare, dove hanno scelto di legarsi con rito civile. A celebrare l’evento è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, rendendo l’occasione ancora più speciale.

La cerimonia ha avuto luogo nello stabilimento Eco de Mare, un luogo magico affacciato sulla bellissima baia di Mezzana, e ha visto la partecipazione di amici e colleghi del mondo della televisione. Una presenza che ha arricchito l’evento, rendendolo non solo un atto formale ma anche una celebrazione di relazioni e affetti.

Momenti indimenticabili

Durante il matrimonio, Nicola Porro ha avuto l’onore di officiarlo, mentre Giuseppe Cruciani, amico di Sallusti e conduttore de La Zanzara, ha svolto il ruolo di testimone. Durante la cerimonia, dopo lo scambio delle promesse, Groppelli ha espresso il suo amore con emozione, definendo Sallusti “il suo mago gentile” e riflettendo sul loro straordinario incontro. I festeggiamenti si sono poi spostati sulla spiaggia, dove gli sposi e gli invitati si sono immersi in un’atmosfera di gioia e serenità, segnati da momenti di convivialità come il taglio della torta e l’esplosione di fuochi d’artificio, simboli di una nuova vita da costruire insieme.

Quello di Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti è un amore forgiato nel fuoco delle avversità ma fiorito sotto il sole della felicità, una storia che continuerà a emozionare e a ispirare.