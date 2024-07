La serie “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La leggendaria Storia degli 883” finalmente svelata da Sky

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La tanto attesa serie “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La leggendaria Storia degli 883” è stata annunciata da Sky dopo mesi di anticipazioni legate al coinvolgimento di Max Pezzali e alla produzione di Sky Studios e Groenlandia. Diretta da Sydney Sibilia e scritta da un team di talentuosi professionisti, la serie promette emozioni e nostalgia per gli amanti della musica degli anni ’90.

La trama avvincente della serie

“Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La leggendaria Storia degli 883” racconta in otto episodi una storia brillante, un mix di dramedy che affronta temi come amicizia, musica e crescita personale. Ambientata negli anni ’90, segue le vicende di Max e Mauro, i fondatori degli 883, e l’ascesa di uno dei gruppi musicali più iconici della scena italiana. Un viaggio emozionante tra provincia, passioni e successo.

Gli albori del successo

Nella Pavia dei tardi anni Ottanta, Max e Mauro si incontrano e iniziano a scrivere le prime canzoni che li porteranno al successo. Max, un ragazzo ribelle con la passione per la musica, trova in Mauro un compagno di avventure e di note. Grazie alla determinazione di Mauro, i due giovani artisti si lanciano nell’avventura musicale che li porterà ad essere una voce importante della scena pop italiana.

Il cast stellare

I ruoli di Max e Mauro sono interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, due giovani attori promettenti pronti a portare sullo schermo l’intensità e la passione dei protagonisti.

Anteprima e attese

Il teaser della serie si apre con le icone musicali degli 883: “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e “Sei un mito”. La colonna sonora promette di accompagnare spettatori in un viaggio attraverso la nostalgia e le emozioni degli anni ’90.

Data di debutto e distribuzione

Sky ha confermato che la serie andrà in onda a partire dall’11 ottobre, con gli otto episodi spalmati su quattro settimane per garantire un’esperienza coinvolgente e avvincente per i fan della musica italiana e dell’epoca d’oro degli anni ’90.