La Terza Stagione di Makari in Prima Serata su Rai 1 - Gossip News Italia - avvisatore.it

La Terza Stagione di “Makari”: Nuovi Intrighi e Passioni per Saverio Lamanna

La tanto attesa terza stagione della serie “Makari” è pronta a stupire e coinvolgere il pubblico con un mix avvincente di misteri, intrighi e passioni. Il protagonista Saverio Lamanna, interpretato magistralmente da Claudio Gioè, tornerà a dominare lo schermo insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello.

In questa nuova serie, Lamanna si troverà ad affrontare quattro nuovi casi di omicidio che metteranno alla prova le sue abilità investigative e il suo coraggio. Ma non sarà solo il lato professionale di Lamanna a essere messo alla prova; i nuovi episodi esploreranno anche le dinamiche complesse dei rapporti amorosi. L’amore si rivelerà tanto irresistibile quanto pericoloso, portando i personaggi in un vortice di emozioni contrastanti.

L’arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, interpretati rispettivamente da Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini, agiterà le acque già turbolente delle relazioni amorose dei protagonisti. Michela e Giulio sembrano essere l’incarnazione perfetta dei desideri e delle aspirazioni di Saverio e Suleima, mettendo in pericolo l’equilibrio fragile delle loro storie d’amore.

Il veterano investigatore Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, emergerà come la voce della ragione in questo caos emotivo, cercando di prevenire un disastro imminente. Ma sarà abbastanza per evitare che il peggio accada?

La serie, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction e diretta con maestria da Monica Vullo e Riccardo Mosca, vanta un cast stellare che include anche Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, e altri ancora. La sceneggiatura, frutto del genio di Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Attilio Caselli, Carlotta Massimi, e Ottavia Madeddu, si ispira alle opere di Gaetano Savatteri, offrendo uno sguardo affascinante e avvincente sul mondo dei crimini e dell’amore.

La Terza Stagione di “Makari” in Onda su Rai 1

Non perdete l’inizio della terza stagione di “Makari”, in onda a partire da domenica 18 febbraio in prima serata su Rai 1. Preparatevi a essere catturati dalle nuove avventure di Saverio Lamanna e dal suo intrepido team, pronti a svelare i segreti più oscuri e a conquistare il cuore del pubblico con la loro intraprendenza e il loro spirito indomito.

About The Author