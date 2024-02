Laika: Street Artist in USA denounces States of Injustice - avvisatore.it

Round trip in time: La street artist Laika porta “States Of Injustice” a Roma

Laika, celebre street artist, conclude il suo ambizioso progetto “States Of Injustice” con l’esposizione chiamata “Round trip in time”. Questa mostra, che si terrà presso la galleria d’arte contemporanea Rosso20sette a Roma, vedrà esposte le opere non solo di Laika, ma anche dei famosi artisti Obey e Keith Haring. L’inaugurazione è prevista per il 9 marzo e l’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 13 aprile.

La critica sociale di Laika attraverso gli Stati Uniti

Tra ottobre e novembre 2023, Laika ha attraversato gli Stati Uniti realizzando una serie di poster e installazioni artistiche. Queste opere sono state create per mettere in evidenza le contraddizioni sociali e politiche presenti nella società americana, spesso oscurate dalla retorica della democrazia. Dai problemi legati al razzismo e alla povertà, alla violenza, alla pena di morte e alle leggi anti-aborto, Laika ha affrontato tematiche scottanti lungo il suo viaggio che si è concluso a Tijuana, in Messico.

Laika ha dedicato i suoi interventi artistici a questioni cruciali come il sistema sanitario privato, la situazione dei migranti e lo stato d’emergenza nazionale per la comunità LGBT+. Attraverso la sua arte, l’artista ha voluto dare voce a coloro che lottano quotidianamente per un cambiamento sociale e politico.

L’emozione di Laika nell’esporre al fianco di Obey e Keith Haring

Laika ha espresso la sua gioia nel poter portare il suo impegno artistico in mostra, rendendo tangibili le sue denunce e i suoi ideali. Inoltre, la street artist si è detta entusiasta di condividere lo spazio espositivo con due icone dell’arte contemporanea come Obey e Keith Haring. Durante il vernissage, sarà presentato il dvd del film “Life Is (Not) A Game”, che ha visto Laika come protagonista. Il film, diretto da Antonio Valerio Spera e prodotto da Morel Film e Salon Indien Films, sarà edito da Viggo, arricchendo ulteriormente l’esperienza artistica offerta dalla mostra.

About The Author