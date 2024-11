Lanuvio celebra la clownterapia con Teniamoci per Mano Roma OdV

Ultimo aggiornamento il 28 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Sabato 30 novembre, piazza Carlo Fontana a Lanuvio ospiterà un evento speciale dedicato alla clownterapia e ai progetti dell’Associazione Teniamoci per Mano Roma OdV, un appuntamento imperdibile per scoprire come il sorriso possa trasformare i momenti difficili in opportunità di leggerezza e speranza.

La terapia del sorriso: come funziona la clownterapia

La clownterapia è una pratica che utilizza il gioco e la comicità per alleviare il disagio emotivo e fisico di chi vive in ospedale o in altre strutture di cura, come RSA e case-famiglia. L’associazione integra il suo lavoro con quello degli operatori sanitari e sociali, portando allegria e creando momenti di spensieratezza per i pazienti e le loro famiglie.

L’obiettivo è migliorare il benessere psico-fisico, dimostrando che anche un semplice sorriso può fare la differenza.

Una giornata di divertimento e solidarietà

Dalle 9:30 alle 13:30, la piazza Carlo Fontana di Lanuvio sarà animata da giochi, risate e testimonianze. I volontari di Teniamoci per Mano Roma OdV saranno presenti per raccontare la loro esperienza e coinvolgere i più piccoli in giochi “d’altri tempi”, un modo per riscoprire la bellezza della condivisione e della semplicità.

Per sostenere l’associazione, sarà possibile acquistare i panettoni delle Tre Marie, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle attività di clownterapia.

Un messaggio di speranza per la comunità

La clownterapia rappresenta un potente strumento per portare umanità e leggerezza nei contesti più difficili. L’evento di sabato è un’opportunità per conoscere meglio l’impegno di Teniamoci per Mano Roma OdV e per contribuire a un progetto che valorizza il sorriso come parte integrante delle cure.

Partecipare significa sostenere un’iniziativa che, con piccoli gesti, porta grandi cambiamenti nella vita di chi ne ha più bisogno.