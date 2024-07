Lavoro precario: una realtà allarmante

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Francesca Monti

Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha evidenziato che ben l’82,8% dei rapporti di lavoro attivati nel 2023 sono di natura precaria. Questo dato, elaborato dal Servizio delle politiche del lavoro della Uil, evidenzia la diffusa presenza di tipologie contrattuali precarie che minacciano la stabilità occupazionale. Si evidenziano anche forme anomale di ingresso nel mercato del lavoro, come i tirocini extracurriculari e le partite Iva fittizie, che nascondono veri rapporti di lavoro subordinato. Inoltre, il lavoro nero e irregolare coinvolge oltre tre milioni di persone, generando una massa di lavoratori fantasma, in gran parte giovani, che si trovano nella precarietà senza possibilità di pianificare un futuro stabile.

Italia: ultima in Europa per occupazione giovanile

Bombardieri ha inoltre sottolineato che nel 2023 l’Italia si è posizionata all’ultimo posto in Europa per tasso di occupazione complessivo e per occupazione femminile. In particolare, l’occupazione temporanea giovanile raggiunge livelli preoccupanti, posizionando l’Italia al secondo posto in Europa per questo indicatore negativo. Questi dati confermano la precarietà del mercato del lavoro italiano, come evidenziato anche dalle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro. La situazione si aggrava considerando che il 34,4% dei rapporti di lavoro cessati nel 2023 hanno avuto una durata inferiore a un mese, indicando un quadro occupazionale instabile e incerto per molti lavoratori.

Sicurezza sul lavoro: una situazione preoccupante

Il segretario generale della Uil ha espresso profonda preoccupazione riguardo alla situazione della sicurezza sul lavoro in Italia. Il confronto con la madre di Luana D’Orazio, una giovane deceduta in un incidente sul lavoro, ha evidenziato una realtà in cui la stragrande maggioranza dei processi relativi a incidenti mortali non viene portata a termine, finendo in prescrizione. Si pone l’accento sulle famiglie rimaste sole a fronte di tragedie sul lavoro, spesso abbandonate dallo Stato in un periodo così delicato. È necessario un intervento concreto per garantire maggiore tutela e assistenza alle vittime e alle loro famiglie, affinché non restino sole di fronte alla tragedia.

Inaccettabile proliferazione del lavoro precario

Bombardieri ha denunciato la diffusa pratica di offrire ai giovani solamente contratti precari e temporanei, creando una flessibilità selvaggia che penalizza i lavoratori e le lavoratrici. È urgente limitare o eliminare i contratti a tempo determinato e promuovere una flessibilità contrattata che garantisca maggiore sicurezza occupazionale. La proposta della Uil è quella di identificare il salario minimo con i minimi contrattuali delle principali organizzazioni sindacali, garantendo una retribuzione dignitosa a chi opera in situazioni precarie. È fondamentale intervenire per contrastare la proliferazione del lavoro precario e dei salari bassi associati, garantendo condizioni di lavoro più stabili e sicure per tutti i lavoratori.

Investimenti e maggiore personale in carcere

Bombardieri ha sottolineato la necessità di investimenti e di un aumento del personale nelle carceri italiane. Con una popolazione carceraria in costante aumento e strutture non adeguate a fronteggiare questa situazione, è indispensabile garantire sufficiente personale penitenziario per garantire una gestione corretta delle strutture detentive. È necessario agire con decisione per migliorare le condizioni di detenzione e garantire una maggiore sicurezza sia per il personale che per i detenuti.

Autonomia differenziata: una minaccia ai contratti nazionali

La Uil si dichiara pronta a combattere contro l’autonomia differenziata, che rischia di mettere in discussione i contratti nazionali e di creare disuguaglianze territoriali nel panorama lavorativo italiano. La possibilità che alcune regioni modifichino le normative previdenziali e contrattuali mina la coesione e l’equità nel mondo del lavoro. È fondamentale mantenere i contratti nazionali come garanzia di diritti e tutela per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla regione in cui operano. La Uil si impegna a difendere i principi di solidarietà e giustizia sociale per contrastare qualsiasi tentativo di indebolimento dei diritti lavorativi a livello nazionale.

