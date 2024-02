Le migliori 5 serie TV per San Valentino: un elenco da guardare il 14 febbraio

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è l’occasione perfetta per celebrare l’amore e trascorrere del tempo con il proprio partner. Molti scelgono di andare a cena fuori o organizzare viaggi romantici, ma c’è anche chi preferisce una serata tranquilla sul divano, abbracciati, a guardare la televisione. E per rendere ancora più speciale questa festa degli innamorati, molte serie TV hanno dedicato episodi speciali al tema dell’amore. Ecco quindi alcune idee su come trascorrere San Valentino in compagnia dei nostri personaggi televisivi preferiti.

Beverly Hills 90210: Stagione 2 Episodio 22 – “Una cicogna per San Valentino”

In questo episodio cult degli anni ’90, Dylan e Brenda, la coppia d’oro della serie, decidono di donare il sangue insieme. Nel frattempo, Kelly si trova alle prese con la gravidanza inattesa di sua madre e deve affrontare la proposta di matrimonio di Mel a Jackie, proprio la sera di San Valentino.

Buffy l’ammazzavampiri: Stagione 2 Episodio 16 – “Caccia all’uomo”

Dopo essere stato lasciato da Cordelia proprio il 14 febbraio, Xander chiede ad Amy di fare un incantesimo per far innamorare Cordelia di lui. L’incantesimo ha effetto su tutte le ragazze della scuola, tranne che su Cordelia. Inizia così una gara tra le ragazze per conquistare Xander, coinvolgendo anche Buffy in una scena sexy diventata famosa.

I Simpson: Stagione 4 Episodio 15 – “Io amo Lisa”

Ralph Winchester non riceve nessun biglietto per San Valentino, ma Lisa decide di scriverne uno per lui. Ralph si innamora di Lisa, ma lei cerca in tutti i modi di spiegargli che prova solo amicizia. L’insistenza di Ralph porta Lisa a umiliarlo in diretta TV, ma alla fine si scusa e propone di rimanere amici.

Friends: Stagione 1 Episodio 14 – “Un rito per San Valentino”

La festa di San Valentino è un disastro per tutti i protagonisti della serie. Joey organizza un appuntamento al buio tra Chandler e l’irritante Janice, mentre Phoebe, Monica e Rachel sono alle prese con un incendio nel loro appartamento, che celebrano come il “falò dei fidanzati”.