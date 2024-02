Le ultime novità sulle serie tv: vendite e nuovi show

Vendite di serie tv originali: il mercato alla conquista delle nuove storie

Dopo un periodo in cui le produzioni originali dominavano il panorama televisivo, ora è tempo di vendite. SkyShowtime ha presentato Codename: Annika, una serie poliziesca ambientata a Stoccolma, venduta ai London Tv Screenings a Mediwan. Paramount sta puntando sulla rivendita, come dimostra la vendita di Miss Fallaci, la miniserie su Oriana Fallaci con Miriam Leone, e i nuovi show CBS NCIS: Origins e Watson. Bad Wolf ha presentato Dope Girls, una serie su criminali donne a Soho.

In arrivo nuove stagioni e cambi di cast nelle serie tv

La seconda stagione di Beef – Lo Scontro sembra sempre più vicina dopo i successi ottenuti. Nel cast troveremo Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Charles Melton e Cailee Spaney. Nel frattempo, Sara Ramirez non tornerà nella terza stagione di And Just Like That, mentre Diego Boneta sarà il protagonista di El Gato, una serie Prime Video ispirata a un fumetto di Richard Dominguez.

Ultime news dal mondo delle serie tv

Laura Fraser ed Ella Maisy Purvis saranno le protagoniste di Patience, una serie crime ambientata tra Belgio e Regno Unito. Paramoun+ ha ordinato il thriller Curfew con un cast stellare, incentrato su un coprifuoco per gli uomini. Netflix ha in cantiere la serie Tires, una commedia su un negozio di riparazioni auto. Il cast di Outlander: Blood of My Blood si arricchisce con nuovi talenti. Infine, Wiip ha acquisito i diritti del romanzo Young Adult Little White Lies per sviluppare una mystery series.