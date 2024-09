L’effetto della musica sulla produttività: come i brani giusti possono migliorare il lavoro e lo studio

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Ascoltare musica, podcast o altri contenuti audio è una pratica comune quotidiana che non solo infonde serenità e riduce stress, ma offre anche stimoli motivazionali durante le attività fisiche. Inoltre, queste esperienze sonore possono migliorare le interazioni sociali, alimentare la creatività, placare le tensioni familiari e incrementare significativamente l’efficienza al lavoro. In particolare, la musica durante il lavoro sta guadagnando attenzione: scopriamo quali brani possono favorire la concentrazione e ottimizzare le performance lavorative così come quelle scolastiche.

musica e produttività: un connubio vincente

il potere della musica sul rendimento lavorativo

Una serie di studi recenti ha evidenziato il ruolo fondamentale che la musica svolge nel migliorare il rendimento lavorativo. Secondo una ricerca condotta da Coverflex, ascoltare brani di artisti noti, dai generi musicali più disparati, può sicuramente favorire la concentrazione e la produttività. È stato osservato che brani di artisti come David Bowie, Taylor Swift, Duran Duran e Justin Timberlake contengano linee melodiche che stimolano l’attenzione e riducono gli stati di ansia. I ritmi tra i 50 e gli 80 battiti al minuto sono risultati particolarmente efficaci per diminuire lo stress e facilitare l’apprendimento, dato che tali bpm corrispondono alla frequenza cardiaca media degli esseri umani.

la playlist ideale per concentrate al lavoro e nello studio

Nella creazione di una playlist destinata ai momenti di lavoro e studio, Coverflex ha selezionato una serie di brani che variano per artisti e generi, ma che presentano melodie calmanti e motivanti. Tra le canzoni incluse nella playlist “Work Music” troviamo classici come “All By Myself” di Céline Dion, il coinvolgente “Sign Of The Times” di Harry Styles e melodie evocative come “Ordinary World” dei Duran Duran. Oltre a queste, artisti come Coldplay, Bon Jovi e Metallica apportano il loro contributo a una combinazione musicale mirata a stimolare la creatività e l’attenzione degli ascoltatori.

il giusto approccio musicale per studiare e lavorare

l’importanza della musica selezionata in base all’umore

La selezione musicale gioca un ruolo chiave nella capacità di concentrazione e produttività. Scegliendo un tipo di musica che rispecchia il proprio stato d’animo, gli ascoltatori possono influenzare notevolmente la propria performance. Quando ci si sente euforici, si potrebbe preferire una musica più energica, mentre se si è in uno stato d’animo malinconico, è più probabile siano scelte melodie più lente e introspettive. Inoltre, è stato dimostrato che abbinare il giusto genere musicale al livello di complessità del compito da svolgere può migliorare l’efficacia lavorativa. Per esempio, nell’affrontare attività semplici, la musica vibrante può accrescere l’attenzione, simile agli effetti caffeina sul cervello.

le sfide dell’ascolto durante le attività lavorative

Nonostante i benefici ampiamente documentati della musica sulla produttività, ci sono contrari e controindicazioni. Non tutti riescono a lavorare in modo più efficace se circondati da suoni e ritmi poiché c’è il rischio di distrazione, specialmente per chi si concentra sulle parole. La soluzione migliore per mantenere alti i livelli di concentrazione è optare per musica strumentale, che elimina le interferenze verbali. Questo approccio consente di minimizzare le distrazioni e favorire un ambiente di lavoro più sereno e produttivo.

la visione di Coverflex sul benessere aziendale

L’idea di integrare la musica come strumento per migliorare la produttività è parte della visione proposta da Coverflex, secondo cui creare un ambiente lavorativo stimolante è una forma importante di benessere aziendale. La playlist, frutto di scelte personali del team, è stata progettata con brani che incoraggiano la creatività e la concentrazione. Mara Tonta afferma che il benessere in azienda deriva dalla possibilità di fornire strumenti utili ai dipendenti, creando uno spazio di lavoro che valorizzi le singole esigenze.

Seguire queste linee guida permette alle aziende di incentivare un approccio positivo al lavoro, garantendo che ognuno possa individuare il proprio modo ideale di operare in un contesto collettivo.