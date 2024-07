L’effetto Taylor Swift: il boom dei trasporti per il concerto a Milano

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’arrivo della popstar a San Siro

Taylor Swift, superstar della musica pop, durante il suo tour europeo ottiene successi straordinari. Dopo aver conquistato Spagna e Inghilterra con concerti sold out, è attesa a Milano per due indimenticabili serate a San Siro il 13 e 14 luglio.

Il trend dei trasporti: treno in testa

I fan italiani della cantante, pronti a non perdere l’evento, stanno rivoluzionando i mezzi di trasporto. Un’analisi condotta da Trainline, l’app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, rivela un aumento esponenziale di viaggiatori verso Milano in vista del concerto.

Il treno: la scelta preferita per i concerti

Uno studio condotto da YouGov per Trainline mostra che il 50% degli intervistati preferisce il treno come mezzo di trasporto per raggiungere eventi musicali. Questa tendenza è confermata dai dati raccolti durante il tour europeo della Swift, che evidenziano come sempre più persone scelgano il treno per spostarsi verso le location dei concerti.

L’impatto economico del tour di Taylor Swift

Il tour Eras di Taylor Swift non coinvolge solo i fan a livello musicale, ma ha un impatto economico significativo. Con milioni di biglietti venduti in tutto il mondo, i concerti della popstar attraggono una vasta platea di spettatori che contribuiscono attivamente all’economia locale, spendendo per trasporti, alloggi, cibo e varie attività. In Europa, come già avviene negli Stati Uniti, i concerti di Taylor Swift si configurano come eventi di portata globale che coinvolgono una vasta gamma di settori economici.

