L’Europa di fronte a un bivio storico: nuove sfide e prospettive nell’era del disordine globale

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’Europa si trova oggi a un crocevia cruciale: il drammatico cambiamento del panorama geopolitico, acuito da conflitti e una crescente polarizzazione mondiale, richiede una riflessione profonda sul proprio ruolo e sulla necessità di un accentramento delle capacità decisionali. In un intervento durante il convegno “L’Europa, la Guerra e la Pace. Prospettive e ruolo dell’Europa nel disordine globale,” il professore Emanuele Parsi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha messo in luce i limiti dell’Unione Europea e la necessità di ripensare le proprie strategie.

L’ordine liberale internazionale e il ruolo dell’Europa

Un passato di protagonismo

L’Europa, sebbene in parte inconsapevolmente, ha ricoperto un ruolo significativo nell’ordine liberale internazionale, specialmente nella fase finale della Guerra Fredda e nel periodo successivo. Questa influenza si è manifestata attraverso l’affermazione di principi come la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la cooperazione internazionale, contribuendo a plasmare un mondo che sembrava progettato per le nazioni europee. Tuttavia, il contesto globale è ora mutato profondamente e l’Europa deve affrontare delle sfide.

Un futuro incerto: il duplice problema da affrontare

Parsi ha avvertito che l’Europa si trova di fronte a un duplice problema: da una parte, vi è una parte significativa del mondo che desidera percorrere strade alternative, puntando a un forte accentramento delle capacità decisionali. Dall’altra, se l’Unione non riuscirà a progredire in questa direzione, il suo futuro potrebbe risultare compromesso.

Le tensioni internazionali e gli eventi geopolitici recenti dimostrano che il contesto di stabilità che l’Europa aveva probabilmente dato per scontato è in crisi. Paesi con posizioni sempre più assertive e nazionaliste stanno riscrivendo l’ordine internazionale e l’UE deve rispondere a questa dinamica in evoluzione con strategie decisive e lungimiranti.

Le sfide interne: populismo e ritorno al nazionalismo

La crescente influenza dei partiti populisti

Uno dei fattori che preoccupano esperti come Parsi è il crescente supporto per i partiti populisti, che stanno guadagnando terreno sia a destra che a sinistra nel panorama politico europeo. Questi movimenti, che spesso rifiutano l’idea del globalismo e propongono un ritorno a soluzioni nazionalistiche, rappresentano non solo una minaccia per l’unità dell’Unione Europea, ma anche un ritorno a dinamiche politiche che potrebbero far retrocedere diversi progressi ottenuti negli anni.

L’elezione e il futuro dei rapporti internazionali

Il docente evidenzia come le elezioni, in particolare quelle negli Stati Uniti, possano influenzare il destino dell’Europa. Un cambio di leadership negli USA potrebbe avere ripercussioni significative sugli interessi europei. Parsi sottolinea che non conta tanto l’affinità ideologica, ma piuttosto la propensione della nuova amministrazione a non ostacolare gli interessi nazionali italiani e europei. In questa ottica, è opportuno osservare il ruolo che la vicepresidente Kamala Harris potrebbe svolgere rispetto all’approccio di Donald Trump, considerata una figura più favorevole alla cooperazione.

La via da seguire: strategie per il futuro

Riconsiderare le priorità europee

La sfida per l’Europa è quindi quella di riconsiderare le proprie priorità e strategie. I leader europei devono riconoscere l’urgenza della situazione attuale e adottare politiche che possano rafforzare la solidarietà all’interno dell’Unione, promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse nazioni e culture, a discapito delle tendenze nazionaliste.

Un nuovo approccio verso il disordine globale

Infine, l’Europa deve prepararsi ad affrontare un mondo caratterizzato da un disordine crescente. La capacità di adattamento e la volontà di innovare saranno determinanti per affrontare le sfide globali. Solo attraverso una visione comune e un’efficace governance condivisa sarà possibile assicurare un futuro in cui l’Europa possa continuare a giocare un ruolo da protagonista nell’arena internazionale.