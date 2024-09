L’Europa League 2024: le nuove sfide con la formula a girone unico e le previsioni delle squadre

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Con l’inizio della nuova stagione dell’Europa League, la competizione presenta un rinnovato formato a girone unico, cambiando stravolgendo alcune dinamiche tradizionali. Quest’anno, le squadre eliminate dalla Champions League non partecipano, dando più spazio ai club di diverse nazioni. Tra le squadre in lizza, spiccano due rappresentanti della Capitale, Roma e Lazio, che puntano a dimostrare il loro valore internazionale.

Una nuova era per l’Europa League

La stagione 2024/2025 dell’Europa League è caratterizzata da un cambiamento significativo, con l’introduzione di una formula a girone unico. Questo approccio, mai visto prima, elimina la partecipazione delle squadre eliminate dalla Champions League, segnando una svolta importante per il torneo. L’obiettivo è di rendere la competizione più equa e di promuovere squadre di varie dimensioni, garantendo una maggiore varietà di match e un’elevata competitività.

Il supercomputer di Opta è stato attivato per fornire una valutazione sulle possibili prestazioni delle squadre in gara. Utilizzando algoritmi avanzati e analisi statistica basata sui risultati passati e sulle attuali performance, il sistema offre delle previsioni che lasciano intravedere sorprese e opportunità per le formazioni in competizione. Gli allenatori e i tifosi, quindi, si preparano per una stagione ricca di emozioni, con l’auspicio di nuovi trionfi sul palcoscenico europeo.

Le previsioni sorprendenti del supercomputer

I dati elaborati dal supercomputer non sono solo numeri, ma evidenziano un quadro delle favorite che ha suscitato sorpresa tra gli esperti e i tifosi. Con una probabilità di vittoria del 17,8%, il Porto emerge come la squadra favorita per conquistare il trofeo dell’Europa League in questa edizione. La squadra portoghese è nota per la sua solidità e esperienza nelle competizioni europee, rappresentando una sfida temibile per chiunque si trovi nel suo cammino.

Subito dopo, al secondo posto troviamo l’Athletic Bilbao, squadra spagnola che non solo è un rivale storico della Roma, ma anche la squadra di casa per la finale della competizione, che si svolgerà nella loro capitale, Bilbao. La presenza di una squadra in casa può rivelarsi un vantaggio significativo, spingendo i giocatori a dare il massimo per onorare il supporto dei propri tifosi. Infine, lo Slavia Praga occupa la terza posizione nel podio delle favorite, segnalando la progressione del calcio ceco e la loro crescente competitività a livello europeo.

Opportunità per Roma e Lazio

Nonostante le sfide, le formazioni italiane Roma e Lazio hanno ricevuto stime ottimistiche. La Roma, storicamente forte nelle competizioni europee, viene considerata dal supercomputer come la quinta favorita, con un fattore di successo dell’8,2%. Il team giallorosso ha avuto prestazioni promettenti negli ultimi anni, che potrebbero garantire loro un cammino da protagonisti.

Vicino a loro, con l’8,6% di probabilità, si posiziona il Tottenham, mentre il Manchester United segue con una probabilità del 7,1%. Queste squadre rappresentano anche una concorrenza temibile, ma la Roma ha dimostrato di possedere gli attributi necessari per competere ai massimi livelli.

Dal canto suo, la Lazio si propone di guidare un gruppo di elite in questa competizione, competendo con squadre come il Fenerbahce e il Galatasaray dalla Turchia, oltre alla Real Sociedad, Nizza e Eintracht Francoforte. La Lazio ha fatto vedere importanti progressi e ottimismo nei risultati ottenuti negli ultimi anni, cercando ora di fare il salto di qualità in Europa. Con l’inizio della competizione, l’attesa per i derby romani e per altre sfide è palpabile. Le squadre capitoline sono pronte a dimostrare la loro resilienza e competizione in campo europeo.