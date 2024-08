Lieve sciame sismico nei Campi Flegrei: 8 scosse registrate nel pomeriggio, massima magnitudo 2.3

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un evento sismico di modesta entità ha colpito nel pomeriggio di oggi l’area dei Campi Flegrei, un’area nota per la sua particolare attività vulcanica e sismica. Le scosse, otto in totale, hanno raggiunto una magnitudo massima di 2.3 alle 14:52. La Prefettura di Napoli ha emesso dichiarazioni ufficiali in merito al fenomeno, assicurando che le autorità locali hanno svolto controlli e verifiche nelle zone colpite, senza riscontrare criticità. Questo articolo esplorerà l’evento sismico, le risposte delle autorità locali e il contesto geologico dell’area.

Dettagli dello sciame sismico

Magnitudo e tempistiche delle scosse

Itinerari sismici sono registrati in tutto il mondo, e i Campi Flegrei non sono un’eccezione. Nel pomeriggio odierno, il primo dei sismi è stato registrato intorno alle 14:00, seguito da una serie di scosse che hanno cumulativamente raggiunto la magnitudo 2.3 nel corso della giornata, in particolare alla 14:52. Ogni scossa è stata di intensità relativamente bassa, poiché la magnitudo è sotto il livello 3.0, che è generalmente considerato un punto di riferimento per eventi che possono essere avvertiti dalla popolazione, ma non causano danni.

Impatto sulla popolazione locale

Nonostante i movimenti tellurici, le autorità locali hanno rassicurato la popolazione sull’assenza di danni o situazioni di pericolo. Grazie alla bassa magnitudo delle scosse, la situazione è rimasta sotto controllo e non ci sono stati resoconti di paura o panico tra i residenti. I cittadini, abituati alla sismicità dell’area, hanno spesso risposto con tranquillità a fenomeni come questo.

Risposta delle autorità

Coordinamento tra le istituzioni

In seguito all’emergere dello sciame, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato un protocollo di verifica attraverso un coordinamento efficace tra le provincie di Pozzuoli, Bacoli, e Monte di Procida. Autorità di tutela civile della Regione Campania, i Vigili del Fuoco, e le Forze dell’Ordine sono state coinvolte per monitorare l’area e garantire la sicurezza dei cittadini. È stato confermato che non sono state registrate criticità.

Verifiche sul territorio

Le operazioni di verifica condotte dalle istituzioni hanno incluso ispezioni in edifici pubblici e privati, oltre a controlli su infrastrutture come strade e ponti. Le segnalazioni ricevute da parte dei cittadini sono state prese in considerazione e analizzate, dimostrando un approccio proattivo da parte delle autorità.

Contesto geologico dei Campi Flegrei

Caratteristiche sismiche e vulcaniche dell’area

I Campi Flegrei, situati a ovest di Napoli, rivestono un’importanza non solo turistica ma anche scientifica grazie alla loro geologia unica. Questa caldera vulcanica è il risultato di eventi esplosivi avvenuti nel passato e continua ad essere soggetta a fenomeni sismici. La zonizzazione sismica dell’area è una caratteristica importante per la sicurezza locale, fornendo un quadro della probabilità di eventi sismici in diverse aree.

Monitoraggio continuo delle attività vulcaniche

Diversi enti di ricerca e monitoraggio, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , sono costantemente impegnati a analizzare l’attività della zona. L’area è sottoposta a monitoraggio sismico continuo, con strumenti che registrano anche le attività meno percepibili. Queste informazioni sono cruciali per prevenire potenziali rischi e garantire la sicurezza della popolazione residente.

Diversi esperti e specialisti nel campo della geologia e della vulcanologia continuano a monitorare attentamente lo stato dei Campi Flegrei, riflettendo la necessità di mantenere una vigilanza costante in una delle aree a maggior rischio vulcanico d’Europa.