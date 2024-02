Liris: Investire su ricerca, assistenza e cura del paziente è fondamentale

Guido Quintino Liris: Investire nella Sanità per affrontare le patologie

Il senatore Guido Quintino Liris, membro della V Commissione Bilancio del Senato, ha sottolineato l’importanza di investire nella Sanità per affrontare le patologie in modo efficace. Durante la conferenza “Focus vitiligine: tappa conclusiva del Tour Nazionale”, organizzata in collaborazione con Motore Sanità, Panacea, Incyte e Solve On, Liris ha evidenziato la necessità di portare la Sanità sul territorio e di affrontare il tema non solo in termini di costi, ma come un vero e proprio investimento sulla ricerca, l’assistenza e la cura del paziente.

Una rete formativa, assistenziale e informativa

Per affrontare le patologie in modo adeguato, Liris ha sottolineato l’importanza di creare una rete formativa, assistenziale e informativa. Questo significa garantire una formazione adeguata per gli operatori sanitari, migliorare l’assistenza ai pazienti e fornire informazioni chiare e accessibili sulla malattia e sulle opzioni di trattamento disponibili. Solo attraverso una rete completa e ben strutturata sarà possibile garantire una gestione efficace delle patologie e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

L’importanza degli investimenti nella Sanità

Liris ha ribadito che affrontare le patologie richiede investimenti adeguati nella Sanità. Questo significa destinare risorse finanziarie alla ricerca scientifica, alla formazione degli operatori sanitari e alla creazione di strutture e servizi di assistenza di qualità. “Affrontare le patologie significa investire”, ha affermato Liris, sottolineando che è necessario cambiare prospettiva e considerare la Sanità come un settore in cui è fondamentale investire per ottenere risultati concreti. Solo attraverso investimenti mirati sarà possibile migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie, garantendo una migliore qualità di vita per tutti i cittadini.

In conclusione, l’intervento di Guido Quintino Liris alla conferenza “Focus vitiligine: tappa conclusiva del Tour Nazionale” ha evidenziato l’importanza di investire nella Sanità per affrontare le patologie in modo efficace. Liris ha sottolineato la necessità di portare la Sanità sul territorio e di considerare gli investimenti nella ricerca, nell’assistenza e nella cura del paziente come un vero e proprio investimento per il futuro. Solo attraverso una rete formativa, assistenziale e informativa ben strutturata sarà possibile garantire una gestione efficace delle patologie e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

