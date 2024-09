L’italia si rinnova: Agos lancia il progetto Parchi Green&Smart per la riqualificazione dei parchi urbani

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nell’affascinante contesto dell’italia, un Paese noto per la sua ricchezza culturale, storica e paesaggistica, emerge un’iniziativa che promette di rigenerare alcuni dei suoi spazi pubblici più significativi. Agos, in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity, ha avviato dal 2021 il progetto Parchi Agos Green&Smart, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione e riqualificazione dei parchi urbani in diverse città italiane, con un focus particolare su Roma. Attraverso questo progetto, l’azienda intende promuovere il benessere della comunità attraverso attività culturali, sportive e di sostenibilità ambientale.

la riqualificazione dei parchi urbani: un passo verso il futuro

un progetto significativo per il territorio

Il progetto Parchi Agos Green&Smart si propone di apportare cambiamenti significativi nei parchi urbani, andando oltre la semplice riqualificazione fisica degli spazi. Agos mira a creare una rete di collaborazione tra amministrazioni locali, aziende e terzo settore, all’insegna del progresso condiviso. La riqualificazione non è solo un processo di miglioramento estetico, ma un’opportunità per rileggere e trasformare gli spazi pubblici in luoghi di aggregazione e partecipazione attiva dei cittadini. Spazi che devono rispondere non solo a esigenze ambientali ma anche sociali, diventando così veri e propri punti di riferimento per le comunità.

L’iniziativa ha avuto inizio nel Parco Donatella Colasanti, situato nel quartiere San Paolo di Roma, dove grazie agli sforzi congiunti è stata avviata una serie di interventi di rigenerazione. Questo parco, un tempo trascurato, sta diventando un fulcro di attività e iniziative che mirano a coinvolgere la cittadinanza. La scelta del quartiere non è casuale: San Paolo rappresenta un’area con un grande potenziale di sviluppo e di riqualificazione, necessaria per migliorare la qualità della vita degli abitanti.

4 ambiti di intervento per un approccio integrato

Il progetto di riqualificazione è strutturato su quattro principali ambiti di intervento: green, smart, sport e art.

Green : Qui si investe nella diffusione del verde urbano, non solo attraverso il ripristino o l’inserimento di nuove piante, ma anche mediante un’educazione alla cura degli spazi verdi da parte della comunità. La presenza di verde non solo abbellisce, ma ha anche effetti positivi sul benessere psicofisico dei cittadini.

Smart : La componente tecnologica gioca un ruolo chiave. Grazie all’innovazione e alle nuove tecnologie, i cittadini possono interagire con i parchi in modi nuovi, rendendoli spazi più accessibili e vivibili.

Sport : La promozione dell’attività fisica è fondamentale. Attraverso eventi sportivi e laboratori, il progetto mira a creare comunità attive e salutari, favorendo la socializzazione e il divertimento attraverso la pratica del sport.

Art: La componente artistica, con murales e opere di street art, non solo abbellisce gli spazi, ma ne racconta anche la storia, creando un legame emotivo con gli abitanti e i visitatori.

un calendario ricco di eventi nel cuore della città

attività gratuite per coinvolgere la comunità

Il progetto Parchi Agos Green&Smart non è solo un intervento di riqualificazione passivo, ma include un ‘palinsesto’ ricco di eventi e laboratori. Ogni settimana, nuovi appuntamenti renderanno i parchi vivi e coinvolgenti per la comunità locale. Da laboratori green e artistici a calcio freestyle e street soccer, ogni attività è pensata per attrarre un pubblico diverso, trascendendo le barriere generazionali e sociali.

Associazioni come Ridaje, che si occupa della reintegrazione socio-lavorativa delle persone fragili, svolgeranno un ruolo cruciale nel recupero di aree verdi, mentre la Scuola Calcio Freestyle insegnerà ai più giovani a esprimersi liberamente attraverso lo sport. Altre realtà come Cosarte Spazio Ricreativo e ASD Il Discobolo contribuiranno ad arricchire una programmazione che abbraccia creatività, sport e cultura, costruendo una rete di sostegno e collaborazione tra i cittadini.

Le attività, iniziate nei mesi primaverili, si estenderanno anche nei mesi di settembre e ottobre, creando un’opportunità continuativa di interazione con i parchi e la comunità. Il fine è quello di rendere questi spazi non solo fruibili, ma anche partecipativi, sostenendo una vera e propria evoluzione del concetto di parco urbano.

prospettive future: una visione condivisa per la comunità

Il progetto Parchi Agos Green&Smart non si limita a una serie di eventi temporanei, ma rappresenta un passo verso una futura collaborazione tra pubblico e privato. L’obiettivo a lungo termine è quello di instaurare un forte legame tra le persone e il territorio, attraverso una governance condivisa e inclusiva che possa garantire la sostenibilità e l’evoluzione degli spazi pubblici in modo sinergico e coeso.

Questo approccio non solo abbellirà i parchi ma contribuirà a un cambiamento culturale, dove il coinvolgimento attivo dei cittadini diventa un pilastro fondamentale per il benessere collettivo. L’evoluzione del progetto continua ad affermarsi come un esempio di buona pratica urbanistica, capace di rigenerare non solo gli spazi fisici ma anche le relazioni sociali.

Agos: una realtà radicata nel tessuto sociale italiano

un impegno che si traduce in azioni concrete

Attiva in Italia da oltre 35 anni, Agos rappresenta un punto di riferimento nel supporto finanziario. La società offre una gamma completa di servizi, dai prestiti personali alle carte di credito, con un forte impegno verso la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Il progetto Parchi Agos Green&Smart è un chiaro esempio di come un’azienda possa trasformare la propria presenza in un valore aggiunto per la comunità. La fiducia, la trasparenza e il rispetto sono i valori fondanti su cui l’azienda basa la propria operatività. Attraverso iniziative come questa, Agos si impegna a realizzare un bene comune, contribuendo a creare un ambiente più vivibile e interattivo per tutti.

Per avere ulteriori dettagli sulle attività e le iniziative promosse da Agos, è possibile consultare i canali social ufficiali dell’azienda, dove vengono pubblicati aggiornamenti e informazioni utili per i cittadini interessati.